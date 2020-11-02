أهمها طريق الهضبة بطول 22 كيلو مترا.. مشاريع التطوير بمدينة ناصر الجديدة

مشاريع تطويرية عدة تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، داخل عدد كبير من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، من ضمنها مدينة ناصر الجديدة غرب محافظة أسيوط، الذي يشهد عددا من المشروعات الإنشائية والتطويرية.

ويعتبر مشروع "الهضبة الغربية"، بمحافظة أسيوط، أحد أبرز المشروعات التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من تنفيذها في صعيد مصر، بجانب مشروع مدينة ناصر الذي يعد أحد أهم المشروعات العملاقة الحديثة، ويشمل تنفيذ طريق الهضبة بطول 22 كيلو مترا، وبتكلفة تزيد على 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى إقامة 3 تجمعات عمرانية جديدة على جانبيه بمساحة 6006 أفدنة.

"الوطن" تستعرض أهم المشروعات التطويرية بمدينة ناصر الجديدة غرب محافظة أسيوط، وفقا لما نشر من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أهم مشروعات التطوير بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط:

- يعتبر مشروع مدينة ناصر الجديدة بغرب أسيوط، أحد أهم المشروعات العملاقة الحديثة.

- يمتاز الموقع بأنه أعلى هضبة أسيوط ومتصل بشبكة الطرق القومية والإقليمية، والقرب من مطار أسيوط.

- تبعد مسافة 28 كم عن مدينة أسيوط الجديدة، وتتوسط مدينة أسيوط المسافة بين التجمعيين 18 كم عن أعلى الهضبة.

- بدأ المشروع قبل عام 2010 كمقترح تنفيذي للحد من الزحام والكثافة السكانية بمدينة أسيوط، واستغلال أصحاب العقارات فى رفع أسعار الشقق السكنية والأراضي.

- بدأ اختيار الموقع بدءا من الطريق الصحراوي الغربي، ويمتد حتى الطريق الدائرى لأسيوط وكوبرى الواسطي بطول 22 كم.

- يشمل المشروع تنفيذ طريق الهضبة بطول 22 كم وبتكلفة تزيد على 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى إقامة 3 تجمعات عمرانية جديدة على جانبيه بمساحة 6006 أفدنة.

- جارى تنفيذ التشطيبات الداخلية والخارجية لعدد كبيرمن الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط بالمدينة.

- تبلغ تكلفة المشروعات بالمدينة أكثر من 300 مليون جنيه.

- يتكون طريق "محور الهضبة الغربية" من 3 مناطق رئيسية، وهي:

1- المنطقة الأولى: بطول 12 كم تبدأ من طريق المطار، وهي أرض وعرة، لها طبيعة صحراوية بدأ التنفيذ فيها.

2- المنطقة الأخرى: المنطقة الاستكمالية، وهى بطول 6 كم، تسير مع الـوادي إلى بداية مصرف السيل بقرية درنكة.

3- المنطقة الثالثة: بطول 4 كم من بداية النزول من الهضبة، وبذلك يكون المشروع بامتداد جانبي الطريق على طول 22 كيلو مترًا، والطريق عبارة عن 4 حارات بعرض مرورى واحد، وتجهيزات مرورية كاملة لتأمين الطريق.

-إقامة التجمعات السكنية الـ3، عن طريق تخصيص مساحة 6 آلاف و6 أفدنة من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية لإقامة تجمع عمرانى جديد للمحافظة، بزيادة ضعف مساحة الأرض، التي خصصت في قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 128 لسنة 2012 بمساحة 3743 فدانًا فقط.

- جاري الآن العمل بالمرحلة الأولى لإنشاء أول تجمع عمراني بجنوب طريق المحور، بتكلفة تتجاوز الـ90 مليون جنيه، من إجمالى الطريق الذى يعبر فوق الهضبة بطول 22 كم، كما سيتم إنشاء تجمعين آخرين مستقبًلا.

- سيتم تقسيم التجمعات الـ3 إلى مناطق إسكان شباب، ومناطق رجال الأعمال ومشروعات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل ومناطق للاستثمار، وسيتم تجهيزها بالخدمات كافة ومشاريع البنية التحتية.

- طريق الهضبة الغربية، يعتبر تنمويا أكثر منه محور نقل، ويطلق عليه "طرق حاملات العمران"، وسيسهم في إحداث تنمية حقيقية "عمرانية، وزراعية، واقتصادية، وسياحية" على أرض المحافظة، ويهدف لحل مشاكل الإسكان بإنشاء 3 تجمعات عمرانية على جانبيه.

- تبلغ مساحة مدينة ناصر الجديدة 10 أضعاف مدينة أسيوط الحالية، ما يسهم في خفض أسعار العقارات والوحدات السكنية، ودعم المناطق الصناعية، وإيجاد مساحات أكبر للصناعات المتنوعة.