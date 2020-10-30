المدن الجديدة تستعد لـ"التحدي": جاهزون لمواجهة الأمطار والسيول

أعلنت المدن الجديدة، حالة الطوارئ والتأهب القصوى، استعداداً لاستقبال موسم الشتاء، وسقوط الأمطار والسيول، وأعلن رؤساء أجهزة المدن الجديدة استعدادهم للتحدي القادم، مؤكدين أنهم على أتم استعداد لاستقبال الأمطار والسيول.

الغيطي: الانتهاء من مراجعة خطة مواجهة الأمطار

من جانبه قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة الشروق تمت مراجعة خطة مواجهة الأمطار واستعدادات موسم الشتاء، ومتابعة محطات رفع الصرف الصحى للاطمئنان على حالتها الفنية من مصادر كهرباء طوارىء بديلة، وتطهير بيارات الصرف ومراجعة الحالة الفنية للمعدات، من سيارات وطلمبات طوارىء، وذلك عدة مرات، للتأكد من جاهزيتها.

مشروع خط الطرد البديل بالشروق

وأضاف "الغيطى"، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، تم رفع كفاءة محطة صرف رقم (3)، وهى إحدى محطات الصرف الرئيسية بمدينة الشروق، ومشروع خط الطرد البديل قطر 1200مم، مشيراً إلى أن مشروع خط الطرد البديل قطر (1200مم)، عبارة عن خط إضافى للخط القائم ليربط بين محطة الصرف رقم (3)، ومحطة المعالجة، والذى يعد ضمن أولويات الجهاز، نظراً لما سيحققه هذا المشروع كونه يهدف إلى زيادة سعة الرافع لتتناسب مع أعمال التنمية بالمدينة، واستيعاب أى زيادة مستقبلية ناتجة من تدفقات مياه الصرف، ومؤكداً الإستعداد الدائم للتعامل مع مياه الأمطار والسيول ودفع العمل بمشروعات المرافق بالمدينة، وهذا بخلاف الإنتهاء من تطهير ونظافة بلاعات صرف الأمطار، وتجهيز مخرَّات السيول وتطهيرها، وتكثيف فرق العمل بمشروع رفع كفاءة محطة الصرف رقم (3)، والتى سيتم رفع قدرتها من 36ألف م3/يوم إلى 60ألف م3/يوم، وكذا المولدات بقدرة (1) ميجا بدلاً من(0.5)ميجا، لتتناسب مع أعمال التأهيل الشاملة للمحطة، والتى تهدف للقضاء على ظاهرة عدم كفاية قدرة روافع الصرف الرئيسية للتصرفات الواردة فى ظل التغيرات المناخية.

النجار: الانتهاء من تنفيذ مشروع خزان مياه سعة 20 ألف م٣/يوم قبل نهاية العام الجاري

في غضون ذلك، أكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، استمرار العمل بمحطة رفع الصرف الصحي والحل العاجل بمنطقة إبني بيتك، لاستقبال موسم الشتاء، مشددا على ضرورة اتخاذ الاستعدادات القصوى تحسباً للأحوال الجوية.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ "الوطن"، سيتم الانتهاء من تنفيذ مشروع خزان المياه سعة 20 ألف م٣/يوم، قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أن هناك حالة تأهب لأي ظروف طارئة وهناك متابعة يومية لعمليات تطهير المطابق وشبكات الصرف الصحي وصرف الأمطار.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شارك في الإجتماع الثانى، للجنة إدارة الأزمات بوزارة الإسكان، لمتابعة استعدادات شركات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وأجهزة المدن الجديدة، لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول بموسم الشتاء المقبل، وآثارها السيئة على المناطق العمرانية، من أجل حماية المواطنين من تلك الأخطار، والحفاظ على الاستثمارات والثروة العقارية، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وقيادات قطاع مرافق المياه والصرف.

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بصيانة الآلات

ونقل الوزير لقيادات قطاع المرافق، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة صيانة الآلات والمعدات، المستخدمة فى التعامل مع مياه الأمطار، والإهتمام بنظافتها وطلائها، والمحافظة عليها، لإطالة عمرها الإفتراضى، وأداء دورها بشكل أفضل، والإستفادة منها لأطول فترة ممكنة، وكذا ضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة للعاملين أثناء تأدية عملهم، والإستفادة من الخبرات السابقة فى التعامل مع سقوط الأمطار.

وكان "الجزار" شدد على ضرورة إعداد قاعدة بيانات جغرافية بمكونات منظومة صرف الأمطار، ومعرفة المناطق الساخنة بالمحافظات والمدن لتجمع مياه الأمطار، ووضع حلول عاجلة، وحلول دائمة للتعامل معها، موجها بتكليف رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحصر المناطق الساخنة لتجمع مياه الأمطار بكل مدينة، وتنفيذ حلول عاجلة للتعامل معها، مع مراعاة تأثير تجمعات مياه الأمطار على الطرق الإقليمية المحيطة، والعمل على تخفيف هذه التأثيرات.

وكان الدكتور عاصم الجزار، بنجاح فكرة آبار الشحن الجوفى، فى امتصاص المياه الزائدة، وتسريبها إلى طبقات الأرض، وكذا استغلال الجزر الوسطى بالطرق الرئيسية، وبعض المناطق الخضراء، كمسطحات لتخزين مياه الأمطار، بمدينة القاهرة الجديدة، حيث يتم تنفيذ هذه الأفكار لأول مرة بمصر لاستيعاب مياه الأمطار، مطالباً بتعميمها بالمدن الجديدة، والاستفادة منها بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، فهى ليست فقط حلولاً دائمة لتجميع مياه الأمطار، بل إنها تُضيف لمسة حضارية وجمالية، ويُمكن استخدام هذه المسطحات كأماكن ترفيهية للسكان.