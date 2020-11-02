انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3.5% بسبب ارتفاع عدد إصابات كورونا

هبطت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في ظل مخاوف اقتصادية من تراجع الطلب العالمي على الخام؛ بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أوروبا والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 4.19%، إلى 34.29 دولار للبرميل، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.56% إلى 36.59 دولار للبرميل.

ويتخوف مستثمرون من اتساع نطاق إغلاقات مكافحة فيروس كورونا في أوروبا، ما قد يضعف الطلب على الوقود، بينما يتأهب المتعاملون لاضطرابات، بالتزامن مع انتخابات الرئاسة الأمريكية هذا الأسبوع.

وتعيد الدول في أنحاء أوروبا فرض حالة الإغلاق الشاملة، في محاولة لكبح معدلات تفشي "كوفيد-19"، التي تسارعت في الشهر الأخير.

وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق لدى "سي إم سي ماركتس" في سيدني: "متعاملون كثيرون ينظرون إلى الولايات المتحدة ومعدلات العدوى المتصاعدة فيها، ويتساءلون إن كانت أوروبا تقدم نموذجا لما سيحدث في الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة."