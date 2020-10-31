الموجة الثانية لكورونا تضرب النفط وسعر البرميل ينخفض 4 دولارات

شهدت أسعار النفط العالمية تراجعا ملحوظا بدأً من تعاملات الثلاثاء الماضي، عقب تحذيرات من قبل مسؤولي تحالف أوبك النفطي، بشأن تأثير تجدد تفشي فيروس كورونا السلبي على معدلات الاستهلاك والطلب على النفط الخام.

وانخفضت الأسعار بما يقارب 4 دولارات للبرميل، حيث انخفض سعر البرميل الخام برنت من 41 دولار إلى 37 دولار للبرميل بنهاية تعاملات الأسبوع، وكذلك انخفض خام تيكساس الأمريكي، من 39 دولار للبرميل إلى 35 دولار.

وتأتي هذه الانخفاضات نظرا لزيادة أعداد الإصابات الكبيرة بسبب فيروس كورونا، وبدء الموجة الثانية في عدد كبير من البلاد، مما يجعل هناك احتمالية لإعادة الإغلاق في عدد من الدول لتفسي الفيروس بشكل خطير.

من جهته، شدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان - خلال اجتماع تحالف أوبك بلس الاثنين الماضي- على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية في مواجهة حالة الضبابية الغالبة على معدلات الطلب، وهو ما يعزز الانطباع بأن كبار منتجي النفط سوف يؤجلون خطط استعادة مستويات الإنتاج السابقة بعد قرار الخفض التاريخي لمواجهة ضعف الطلب حتى بداية العام المقبل.

وعلى الرغم من انتعاش الطلب الصيني على النفط الخام، إذ تعد الصين أكبر مستورد للمعدن الأسود عالميًا، لا تزال الأسعار تصارع من أجل الحفاظ على مستويات مرتفعة في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا حول العالم، واعتزام ليبيا استئناف نشاطها النفطي بعد توقف؛ لتضيف زيادة في المعروض النفطي في الأسواق.

وارتفعت الأسعار بداية الأسبوع قبل الماضي، بعد خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من المستشفي، بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد -19".