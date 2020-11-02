الأرصاد الجوية: لا يوجد أي فرص لسقوط أمطار على القاهرة اليوم

قالت الدكتورة إيمان شاكر رئيس مركز الاستشعار عن بعد بالهئية العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس أمس شهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، وكنا منذ حوالي 3 أيام حذرنا من وجود حالة من عدم الاستقرار بدأت أول أمس بأمطار على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن كميات الأمطار أمس، زادت على سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وصلت إلي حد السيول على بعض المناطق وتم إغلاق العديد من الطرق بسبب السيول "طريق الغردقة، سفاجا، القصير، رأس غارب، ورأس الشيخ فضل" لأن هذه المناطق منخفضة الارتفاع وذات طبيعة جبلية.

وتابعت أن فرص سقوط الأمطار على هذه المناطق مستمرة أيضا اليوم، مشيرة إلى أن القاهرة شهدت صباح أمس في بعض مناطق متفرقة أمطار، ولكن اليوم لا يوجد أي فرص لسقوط الأمطار على القاهرة، ولكن من المتوقع استمرار سقوط أمطار على السواحل الشمالية.

وأشارت شاكر إلى أنه مازال هناك فرص لسقوط أمطار اليوم ولكنها أقل حدة وغزارة من أمس بالنسبة للمناطق التي كان فيها مشاكل مثل سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، ولكن لا توجد أي مشاكل متوقعة مع سقوط هذه الأمطار.

وأوضحت أن درجات الحرارة بدأت تنخفض بشكل واضح أثناء الليل والنهار، وأثناء النهار تصل درجة الحرارة العظمي 26 درجة وأثناء الليل تصل إلي 19 درجة، فبدأنا نشعر بنسمات هواء باردة في ساعات الليل والصباح الباكر لذلك ننصح بارتداء ملابس خريفية في هذا الوقت من العام.

ونوهت شاكر إلى أن الرؤية تقل في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية لذلك ننصح أيضا بالقيادة بهدوء على الطرق أثناء وجود الشبورة.