الأرصاد الجوية: البحر الأحمر لن تشهد سيولاً غدا.. وتوقعناها اليوم

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن الهيئة تصدر بيانات لـ6 أيام مقبلة، تخص حالة الطقس بشكل دائم ودوري، حيث تم تحديد المحافظات المتوقع سقوط أمطار عليها، وكانت محافظة البحر الأحمر، ذات النصيب الأكبر في الأمطار الرعدية والسيول.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الهيئة نوهت من قبل بكون البحر الأحمر ستشهد سيولاً، اليوم، وتم إبلاغ المحافظة، وهي الفرصة التي ستستمر للغد بأمطار رعدية، لكنها لن تصل إلى حد السيول، موضحا أن السواحل الشمالية، مازالت عرضه لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، وبعض محافظات الدلتا، وفي القاهرة لا توجد فرص لسقوط الأمطار أو تكون خفيفة تماما.

وأكد أن الأرصاد الجوية، حددت أماكن سقوط الأمطار حتى لا تثير قلق المواطنين، حيث أنه بمجرد إعلان الهيئة بسوء حالة الطقس، ذعر عدد كبير من المواطنين، مشيرا إلى أن درجات الحرارة انخفضت عن الأيام الماضية، وباتت كمعدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، وتتراوح درجات الحرارة من 25 لـ27 درجة مئوية، كما ينصح المواطنين بعدم التهاون في الملابس وتخفيفها بشكل مبالغ فيه أثناء التواجد خارج المنازل في الساعات الأولي أو الأخيرة من اليوم.