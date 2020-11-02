تراجع أسعار الأسماك بدمياط 20% وزيادة متوقعة 30% بسبب "النوة"

أكد رئيس شعبة الأسماك في الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، ماجد البداوي، انخفاض أسعار الأسماك بنسبة 20%، بسبب تراجع الإقبال، إلا أنه توقع ارتفاع الأسعار خلال الأيام القليلة القادمة، بنسبة تزيد على 30%، بسبب بدء موسم نوات الخريف.

وقال "البداوي"، في تصريحات لـ"الوطن"، اليوم الاثنين، نشهد خلال الفترة الحالية انخفاضاً في أسعار الأسماك، بنسبة بلغت 20%، نظراً لزيادة المعروض من إنتاج المزارع السمكية، وقلة استهلاك المواطنين، بسبب كثرة التزاماتهم المادية مع دخول المدارس، وهو ما أدى إلى عزوف كثير من المواطنين عن شراء الأسماك.

وطالب رئيس شعبة الأسماك بتوسيع دائرة الصيد للصيادين، مع وضع الضوابط المناسبة للحفاظ على قطاع الصيد، نظراً لتعرض الكثير منهم للمضايقات خلال الفترة الماضية، وهو ما يؤثر على الصيد، كما طالب بدعم تموين السفن، لكونها سلعة استيراتيجية، وإقامة ميناء صيد لتخفيف الأعباء عن الصيادين.

وأشار "البداوي" إلى أن أسعار الأسماك تتباين بحسب أنواعها وحجمها، حيث يتراوح سعر "القاروص" بين 60 و100 جنيه للكيلو، و"الدنيس" بين 70 و110 جنيهات، و"الجمبري" من 80 إلى 250 جنيهاً، و"السبيط" 130 جنيهاً، و"السردين" 25 جنيهاً، بينما يتراوح سعر "البوري" بين 30 و50 جنيهاً، و"الشبار" من 20 إلى 25 جنيهاً.

ويتراوح سعر كيلو "اللوت" بين 40 و50 جنيهاً، و"الكابوريا" من 20 إلى 80 جنيهاً، نظراً لكونه الموسم الخاص بها، فيما يتراوح سعر "البربوني" بين 80 و150 جنيهاً، و"المرجان" من 40 إلى 80 جنيهاً، و"الوقار" من 200 إلى 220 جنيهاً.

إلا أن رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية أشار إلى أنه من المتوقع أن تعود أسعار الأسماك للارتفاع مجدداً، بنسبة تصل إلى 30%، بسبب موسم النوات، حيث تتأثر حركة الصيد كثيراً، نتيجة توقف قوارب الصيادين، بينما تشهد الأسواق انتظام طرح أسماك المزارع حتى شهر مارس.