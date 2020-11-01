رئيس جامعة دمياط يتفقد أعمال "البنية التحتية" بعدد من الكليات

تفقد اليوم الدكتور السيد محمد دعدور. رئيس جامعة دمياط، ووائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر سمرة، عميد كلية التجارة مبنى المرحلة الثانية الذي تم افتتاحه مطلع الأسبوع الماضي بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يتسع لـ10 آلاف طالب وطالبة.

وخلال الجولة، تم بحث العديد من الوسائل والطرق التي تساهم في استغلال وتوظيف كافة المدرجات والقاعات الدراسية بالشكل الأمثل لخدمة العملية التعليمية، وتشمل المرحلة الثانية 40 قاعة دراسية و30 مدرج مختلفي السعة الطلابية ومجهزين بـسمارت بورد وداتا شو لتعزيز سبل التعلم المختلفة، وجارٍ تغطيتها بخدمة إنترنت "واي فاي" لتصبح جامعة تكنولوجية.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال البنية التحتية وبالأخص التي تخدم مجمع المباني الإدارية للكليات بنسبة تنفيذ 95% تمهيداً لنقل عدد 8 كليات لحرم الجامعة الجديد.