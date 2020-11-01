"وكيل تعليم دمياط" يكرم الفائزات بمسابقة الوافدين على مستوي الجمهورية

كرم اليوم "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الطالبتان بتول فتحي محمد سرور من مدرسة عمر بن عبد العزيز و هيفاء أيمن الحلاق من مدرسة خالد بن الوليد بادارة دمياط الجديدة التعليمية لحصولهما على المراكز الاول كأمهر عازف وأحلي صوت، في مسابقة الوافدين على مستوى الجمهورية.

وخلال التكريم أكد وكيل الوزارة على تقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب الوافدين من البلاد الشقيقة، مؤكدا على توجيهات رئيس الجمهورية بمعاملة هؤلاء الطلاب كالطلاب المصريين في كافة الحقوق وتوفير كل الدعم لهم.

جاء ذلك بحضور يحيي توما مدير عام الخدمات التعليمية وسونيا المسلماني موجه عام التربية الموسيقية.

و أعلن عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بدء اليوم، مبادرة رئيس الجمهورية "١٠٠ مليون صحة" للكشف عن أمراض "سوء التغذية والأنيميا، والسمنة والتقزم" في ٣٩١ مدرسة ابتدائية بنطاق المحافظة وذلك للكشف على ٢٢١.٣٣٠ ألف طالب وطالبة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للكشف عن أمراض سوء التغذية لطلاب مدارس المرحلة الابتدائية، وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتوعية طلاب المدارس بأهمية التغذية السليمة وكيفية الحفاظ على صحة أبنائنا فى تلك المرحلة العمرية المهمة.

و أكد "وكيل الوزارة" على بدء المبادرة الرئاسية بمدرسة رأس البر الابتدائية، وذلك للوقوف على الوضع الصحي للطلاب، مؤكدا على تذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على أبنائنا الطلاب.

وكانت محافظ دمياط أعلنت عن بدء المبادرة، ونوهت في بيان لها أن المبادرة تستهدف فحص الطلاب من الصف الأول حتى السادس الابتدائي من خلال قياس الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين بالدم، حيث يتم تحويل الحالات الإيجابية المصابة بأحد هذه الأمراض إلى عيادات التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات اللازمة وصرف العلاج والمتابعة الدورية لتلك الحالات، منوهة إلى أنه سيتم الدفع بعدد ٣٠ فريق لفحص الطلاب بمدارس الحضر، بالإضافة إلى ٣٥ فريق سيقومون بفحص التلاميذ بمدارس الريف وذلك بالتعاون بين كل من هيئة التأمين الصحي بدمياط ومديرية الصحة، حيث يضم الفريق الواحد٣ أفراد من طاقم التمريض ومسجلي البيانات.