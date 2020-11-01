رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط يتجاوز 40 ألف طن

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات و4 سفن بضائع عامة بينما غادر 3 سفن حاويات و 3 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15215 طن تشمل : 1000 طن فوسفات و 2700 طن زيت و 7500 طن يوريا و 4015 طن رمل كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22110 طن تشمل : 4236 طن قمح و 1374 طن خشب زان و 14300 طن خردة و 2200 طن كلوريد ايثيلين .

‎بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1098 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطا و بامية و ملوخية و فاصوليا و خضار مشكل مجمد ) و حاصلات زراعية ( فول و بردقوش و ريحان و شمر ) و فواكة ( رمان و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الأردن و المغرب و سنغافورة و امريكا و انجلترا و هولندا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 838 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 3792 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 114857 طنا.

بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 40323 طنا كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2612 طن قمح متجهين إلى صوامع المنيا، في حين بلغت حركة تداول الشاحنات 3093 شاحنة منها 437 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 23113 من البضائع العامة.