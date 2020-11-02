جهاز القاهرة الجديدة يطالب المواطنين بسرعة تركيب عدادات مياه

طالب المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سكان المدينة وأصحاب قطع الأراضى، والوحدات السكنية، الذين يتم محاسبتهم (تقديرياً) فيما يخص فواتير المياه، لعدم وجود عدادات مياه والتعامل بوصلات المياه (الربط الثابت بدون عداد)، بسرعة التقدم لتركيب عدادات مياه في مهلة أقصاها الأول من ديسمبر المقبل لضمان استمرارية الخدمة.

وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه بالنسبة لأصحاب قطع الأراضى والوحدات السكنية بالتجمعين الأول والخامس، يتم التقديم بمقر خدمة عملاء مياه الشرب رافع "سامي سعد" بشارع التسعين الجنوبي، وبمقر خدمة عملاء مياه الشرب أمام سنترال القطامية فيما يخص التجمع الثالث، أو التقديم من خلال الموقع الإلكتروني : https://nc- aterservices.com ، أو من خلال خدمة "الواتس آب" على رقم 01112223900.

وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أن ذلك يأتي حرصاً من جهاز المدينة على إصدار (فواتير المياه) طبقا للاستهلاك الفعلي للمواطنين، وبعد صدور توجيهات بإلغاء جميع وصلات المياه (الربط الثابت دون عداد).