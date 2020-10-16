عاجل.. أول صور لحريق مول شهير في القاهرة الجديدة

حصلت "الوطن" على الصور الأولى لحريق مبنى ميجا مول في القاهرة الجديدة، وأظهرت الصور وجود تلفيات كبرى في واجهة المبنى الذي شب فيه الحريق من جهاز تكييف.

وقالت مصادر أمنية إن النيران تسببت في إحداث تلفيات في بعض المحال التجارية، وأحدثت أيضًا تلفيات في واجهة المنينى وأجهزة التكييف.

وانتقلت قوات الدفاع المدني إلى مكان الحادث ودفعت بـ 6 سيارات إطفاء بعد تلقيها بلاغًا من إدارة المول تفيد بحدوث حريق ضخم في المبنى.

وتواصل قوات الدفاع المدني السيطرة على النيران من خلال السيارات المجهزة والسلالم الهيدلكية، بعد أن تلقت بلاغًا من الأمن الإداري في المول.