غباشي: وزير الإسكان وافق على توحيد واجهات القاهرة الجديدة بالألوان

قال المهندس محمد غباشى، نائب رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، إن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إجتمع قبل قليل مساء اليوم، برواد الجمعية بقيادة المهندس محمد البستانى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤكداً على دعم الدولة للإستثمار والمستثمرين في مصر، وخاصة القطاع العقارى، وأشاد بالجهود المبذولة في تطوير القاهره الجديدة على وجه الخصوص.

وزير الإسكان لمطورى القاهرة الجديدة: الدولة تدعم القطاع العقاري

وقال الغباشي، إن الوزير إستجاب لعدد من مطالب الجمعية، ومنها تطبيق قرار الهيئه بخصوص تعديل قرار توحيد الواجهات، والذي كان تقدمت به الجمعية خلال نوفمبر الماضي، بحيث يكون التوحيد خاص بالطابع المعماري من خلال الألوان والخامات مع إختلاف التصاميم، والذي لم يطبقه جهاز مدينة القاهرة الجديدة حتى الآن، موضحاً أن إستجابة الوزير كانت فورية حيث أجرى مكالمة تليفونية، وتواصل مع رئيس جهاز مدينه القاهرة الجديده، لتنفيذ قرار الهيئة كاملاً وسرعة تنفيذ القرار كما سيتم تنظيم لقاء في أقرب وقت ممكن مع رئيس الجهاز للتأكيد على ذلك.

غباشي : الوزير وعد بدراسة الكثافة المسموح بها للفدان

وتابع: أما بخصوص الطلب المقدم والخاص بالسماح للأراضى بمساحة 720م2 لعدد 3 شقق بالدور مع دفع العلاوه المقرره 701ج /م2 والأرض بمساحة 940 م2 يسمح بعدد 4 شقق بالدور مع دفع العلاوه المقرره 468 ج/م2 ، وعد الوزير بدراسة ذلك طبقاً للكثافة المسموح بها للفدان لإمكانية استيعاب المرافق.

وقال إنه بخصوص السماح بتقسيط علاوة الشقة الزيادة التي تم السماح بها في قرار هيئه المجتمعات العمرانيه، أكد الوزير على أن الدولة تسمح بتقسيط تلك المبالغ وأنها تقدم تسهيلات لكافه طلبات التقسيط الخاصه بأي مستحقات تخص الدوله مع إضافة الفائدة المعلنه من قبل البنك المركزى المصرى .

غباشي: سرعة الانتهاء من المرافق بالقاهرة الجديدة

وأشار إلى أن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، وعد بسرعة الانتهاء من المرافق الخاصة ببعض المناطق التي طرحتها الهيئة مؤخراً مثل ( النرجس الجديده وبيت الوطن وشمال الرحاب) وأنه سيتم الإنتهاء منها عن قريب وفي أسرع وقت، وأنه يراقب هذا الموضوع عن كثب، ويعطيه أولويه خاصة، وصل الى تغيير الشركة المسئولة عن المرافق بالنرجس الجديدة لتأخرها في التسليم في الموعد المحدد.