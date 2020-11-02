علي الحجار على مسرح النافورة ضمن فعاليات "الموسيقى العربية" الليلة

تنطلق أولى فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان الموسيقى العربية، مساء اليوم الاثنين، بثلاث حفلات بالتوازي على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ويُحيي الفنان علي الحجار، حفلًا على مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، حيث يُقدم مجموعة من أشهر أعماله الغنائية التي حققت نجاحًا كبيرًا، وذلك بمصاحبة أوركسترا "صوت مصر" بقيادة المايسترو أحمد عاطف، بينما يسبقه فاصل لفرقة "كايرو ستيبس" بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش بمشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.

ويشهد مسرح "سيد درويش" بالإسكندرية، إعادة حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم بالقاهرة أمس الأحد، ويتضمن نخبة من الأعمال التي قدّمها عمالقة الفن حلمي بكر، محمد سلطان وجمال سلامة، وذلك بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة كل من نادية مصطفي، وأحمد إبراهيم، وسوما، وأحمد عفت، وإيمان عبد الغني، وآيات فاروق، وغادة آدم، وياسر سليمان، وأميرة أحمد، ومي حسن، وسارة سحاب.

وتمتد الفعاليات إلى أوبرا دمنهور، حيث يُقام حفل "كلثوميات" بقيادة المايسترو صلاح غباشي ويتضمن مختارات من روائع أعمال كوكب الشرق أم كلثوم، أداء كل من رضوى سعيد، وريم حمدي، ورحاب عمر.

وقال الدكتور مجدي صابر، خلال كملته على هامش حفل الافتتاح أمس، إن الأوبرا المصرية تظل منارة الإبداع ومركزًا للإشعاع الحضاري، ويبقى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية إحدى أيقونات المحافل الفنية التي تحظى باهتمام خاص من وزارة الثقافة ضمن جهودها لتنمية المجتمع والارتقاء بالوجدان من خلال الفنون الجادة والراقية.

وأشار إلى أن المهرجان ملحمة فنية تُشرق كل عام وتضفي على الأوبرا أجواء زمن الفن الجميل، حيث يُبحر الجمهور مع نخبة من الفنانين والعرب في عالم الموسيقى والطرب، كما توجه بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على دعمها ومساندتها لإقامة هذه الدورة، حيث قامت بتذليل كافة العقبات، كما قدم التحية للفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر وفريق العمل بالأوبرا، لما بذلوه من جهد للخروج بهذه الدورة بالشكل اللائق بقيمة الأوبرا ومكانة مصر الحضارية، ورحب بكل الضيوف من فنانين وباحثين والذين سارعوا للمشاركة في الفعاليات رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله.