مصدر بالسكة الحديد: 500 مليون جنيه حصيلة غرامات "التزويغ" في 20 شهرا

أكد مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، نجح منذ تولي وزارة النقل، في القضاء على ظاهرة التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات، عقب تطبيق الغرامات فى إبريل 2019، مشيرًا إلى أن حصيلة قيمة الغرامات المحصلة من المتهربين من شراء التذاكر تصل إلى 500 مليون جنيه فى 20 شهرًا، وذلك منذ تطبيق غرامات التزويغ.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنه قبل تطبيق غرامات التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات كان لدينا 50 مليون راكب يتهربون من شراء تذاكر القطارات سنويًا، موضحًا أن "الوزير" شدد على عدم السماح لأي مواطن استقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.

ولفت المصدر إلى أن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة منذ صباح اليوم الاثنين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري.

ومن جانبه، أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك رقابة صارمة بجميع محطات السكة الحديد، لمنع أي راكب من استقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطار، مشيرًا إلى أن من يتهرب من شراء تذكرة القطار، سيتم توقيع عليه غرامة فورية، إضافة إلى دفع قيمة التذكرة.

وأوضح أن غرامات المتهربين من دفع آجرة القطار تبلغ قيمتها 50 جنيهًا على المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات الروسية، و40 جنيهًا للقطارات VIP، و30 جنيهًا للقطارات المكيفة، و20 جنيهًا للقطارات المميزة، و10 جنيهات لقطارات الضواحى والفرعية.

وقال "رسلان"، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن هناك غرامة قدرها 70 جنيهًا يتم تطبيقها على المدخنين داخل عربات القطارات، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات كل ساعتين وتعقيم مكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار الفيروس.