عمرو أديب عن "طفل المرور": احلقوله شعره وامنعوا عنه الموبايل

علق الإعلامي عمرو أديب واقعة طفل المرور الذي سخر واعتدى على فرد شرطة المرور، قائلا: إنه يجب إلحاق الطفل بمعسكرات تشبه معسكرات الجيش، يتربى ويعرف إن الله حق، وبعدين التأهيل النفسي أنا شاكك فيه، بتكلم بصراحة، وهياخدوه جلستين ويقولوله ليه يا بابا عملت كده متعملش كدة تاني وانتهينا".

وأضاف "أديب" خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، أن القضية ليست قضية الطفل ولكن طريقة التعامل مع تأهيل هؤلاء الشباب بدرجات مختلفة ومن الصعب ضبطه داخل المجتمع، مؤكدا أن الضبط ليس له علاقة بالطفل ولكن بالمجتمع ككل ليكون عبرة.

وتابع: "أنا مش بقول نسجن الطفل أو نجلده، لكن اللي مربتهوش الأيام والليالي يتربى في معسكر للضبط، احلقوله شعره وامنعوا عنه الموبايل والبلاي ستيشن، ولو مدلع شوية يتجاب عناصر من الشرطة أو القوات المسلحة يبقى عندها ويصحوه من الساعة 6 الصبح يجريه التراك".

وواصل: "في عدد من الدول الخليجية، وأنا شوفت دة مع أبناء ناس مهمة، ينزل يكنس الشارع 15 يوم، يتكسر نفسه والعنجهية اللي هو فيها"، مؤكدا أن تعامل وزارة الداخلية مع الواقعة كان سريعا، وعلى صانع القانون في مصر بوضع حلول لمثل هذه الوقائع وكيفية التعامل مع الأطفال، "دة لمصلحته ولمصلحة أبوه وأمه".

واستكمل: "أنا عاوز أقولكم الواوا فين، ناس كتير من اصحاب الوظائف دي تخشى ظهورها بأنها تستغل وظيفتها، يبقى قاسي على ابنه ويقوله خد بالك احنا غلطتنا بألف، ومش زي أي حد، ودي أصول التربية من غير أي حاجة تانية، عاوز أقول للمصريين إنه في حدود القانون ما قام به وكيل النيابة والداخلية، وعاوز أسأل سؤال محدش سأله هو مين اللي مصور الفيديو دة ؟ هو مين اللي رفع الفيديو؟ هؤلاء يتباهون !"