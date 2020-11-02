أمطار غزيرة تغلق طريق "نخل - النقب" وانقطاع الكهرباء بالشيخ زويد

تسببت الأمطار التي تتعرض لها مناطق واسعة في محافظة شمال سيناء، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في إغلاق طريق "نخل - النقب"، بالقطاع الأوسط، وانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الشيخ زويد.

وأصدرت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تعليمات عاجلة إلى مجالس المدن ومديريات الخدمات، بسرعة الإبلاغ عن أي شكاوى أو تداعيات نتيجة هطول الأمطار، أو بسبب شدة الرياح، خلال الفترة الحالية، التي تشهد موجة من الطقس السيئ، وترواحت شدة الأمطار بين غزيرة ومتوسطة.

وأعلن مجلس مدينة نخل عن إغلاق الطريق إلى النقب، في وسط سيناء، بسبب مياه السيول التي أغرقت أجزاء من الطريق، وتسببت في حدوث قطع بها، وقال رئيس مجلس المدينة، سليمان فرج، إنه تم إغلاق طريق "نخل - النقب" بشكل مؤقت، داعياً المواطنين وأصحاب المركبات إلى توخي الحيطة والحذر، أثناء السير في تلك المناطق، وضرورة اتباع جميع التعليمات الواردة بهذا الشأن.

ومن جانبه، قال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، إن سقوط الأمطار كان خفيفاً على المدينة، ولم يؤثر على سير المركبات أو حركة المواطنين، مؤكداً أن هناك استعدادات كاملة لمواجهة الأمطار والسيول حال سقوطها على العريش، حيث تم تسليك مجرى الوادي، ومنع الزراعات الموجودة، أو أقامة أي مبان أو منشآت قد تعوق سير السيل القادم من مناطق الوسط.

واضاف رئيس مجلس مدينة العريش أن غرفتي العمليات بديوان عام محافظة شمال سيناء وفي مجلس المدينة، تتابعان تطورات الأوضاع المناخية فى مناطق وسط سيناء، مع رئاسة مجلسي مدينتي نخل والحسنة، وذلك لمعرفة كميات مياه الأمطار، والأماكن التي تتجمع بها المياه، حال اتجاهها إلى جنوب العريش، ودخولها مجرى "وادي العريش" في طريقها باتجاه البحر.

وكان محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، قد وجه غرفة عمليات المحافظة بنشر جميع التطورات الصغيرة والكبيرة على الصفحة الرسمية لديوان عام المحافظة، وتوعية المواطنين بالأحداث والمستجدات، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن جميع المشكلات التي قد تسببها الرياح أو الأمطار.