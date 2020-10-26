تسليم الوحدات السكنية للمنقولين من الشيخ زويد ورفح إلى العريش

سلمت لجنة من مجلس مدينتي "رفح والعريش" ومديرية الإسكان بشمال سيناء، الدفعة الأولى من الوحدات السكنية للفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعي، المنقولين من المدينتين إلى عمارات السبيل في العريش.

وقال اللواء مصطفى محمد، رئيس مجلس مدينة رفح، إن اللجنة سلمت، اليوم، عمارتي (17 – 19 ) للمستحقين، منوهًا إلى تسليم عمارتي رقم (18 – 20) يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف المهندس محمد رضوان، مدير عام مديرية الإسكان، أن اللجنة ستسلم باقي لعمارات حى السبيل تباعا فور الانتهاء من إجراءات التعاقد من قبل مجلس مدينة العريش.

كان اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، دعا المواطنين من أهالي مدينتي الشيخ زويد ورفح، في فبرير الماضي، إلى التقدم لديوان عام المحافظة للحصول على شقق من الإسكان الاجتماعي، بأسعار زهيدة، تدفع الدولة ثلثي تكلفتها.

وقال المحافظ فى تصريح له، إن باب الحجز مفتوح أمام الشباب المقبلين على الزواج والأسر المنقولة للحصول على شقة كاملة المرافق، وتم تصميمها بشكل جيد، علاوة على موقعها المتميز بحي العبور بوسط المدينة، وأضاف المحافظ أنّ الدولة توفر لأهالي رفح والشيخ زويد كامل الرعاية وسكن آمن، موضحا أن المحافظة حصلت على حصتها من الإسكان الاجتماعي.

واوضح المحافظ أنّ مديرية الإسكان تؤجر الشقق للمواطنين بـ425 جنيها شهريا، تتحمل المحافظة منها 325 جنيها، بينما يدفع المواطن 100 جنيه لأعمال الصيانة، ما يعد حلا مؤقتا لحين البحث عن حل دائم لاستقرار تلك الأسر.

جاء هذا تحت رعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وإشراف اللواء مصطفى محمد، رئيس مجلس مدينة رفح، والمهندس محمد رضوان مدير عام مديرية الإسكان الاجتماعي بشمال سيناء.