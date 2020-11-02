محافظ كفر الشيخ: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة من المحافظات الساحلية، التي تتعرض لأجواء متغيرة من الطقس بصفة دائمة، مؤكدا أن غرف العمليات على متابعة مستمرة على مدار الـ24 ساعة مع هيئة الأرصاد الجوية، وغرف العمليات في المحافظات المجاورة.

وأشار "نور الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، إلى عمل مناورات خلال الفترة الماضية، في المراكز ومدن المحافظة كافة، استعدادا لموسم الشتاء، من خلال تجهيز المعدات، بالتنسيق مع هيئة المياه والصرف الصحي لتنظيف البلاعات، وتطوير معدات خفض المنسوب.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم التنسيق أيضا مع الري لتجهيز المسارات المتاحة لتصريف أي مياه أمطار موجودة في الشوارع، ورفعت درجة الاستعداد القصوى، بحيث أنه حينما تسقط الأمطار حتي بصورة متوسطة لأكثر من نصف ساعة، تتحرك المعدات للأماكن التي رصدت قبل ذلك، والتي تحدث فيها اختناقات من مياه الأمطار.