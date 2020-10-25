محافظ كفر الشيخ يتابع الحملات المكثفة للمرافق الحيوية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال الحملات المكثفة علي المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلى تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.

وشهد شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال إزالة كافة الموانع الخرسانية من أمام مركز شرطة سيدى سالم، والعمل على توسعة الشارع الرئيسي تيسيرًا لحركة المرور بالشارع، بالإضافة إلى متابعة المرور على محطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، للاطمئنان على سير العمل بهم.

كما تفقد أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال إصلاح الخط الرئيسي على طريق "الجرايدة - الحوه"، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع المياه من علي الطريق نتيجة الكسر، لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل وحركة نقل الركاب بالموقف، والدفع بـ30 سيارة سيرفس، وأتوبيس رحلات، وأتوبيس 50 راكب لمواجهة ازدحام طلاب الجامعة المتجهين من دسوق لكفرالشيخ، وضبط أي مخالفات من السائقين، بالتنسيق مع مدير مجمع مواقف غرب كفرالشيخ، ومدير مشروع السرفيس، بالإضافة الي متابعة حل مشاكل خطوط الصرف الصحي بأماكن متفرقة بالمدينة.

ومن جانبه أكد محافظ كفر الشيخ، أن خطة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحتى وقتنا الحالي تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات المرافق الحيوية، موضحًا أن الركيزة الأساسية في التنمية هو الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

كما شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، بعد أن تعرضت لهطول أمطار خلال اليومين الماضيين، وتمكنت حملات مجالس المدن والوحدات القروية من رفع مياه الأمطار.

وتابعت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال رفع المياه المتراكمة بالأماكن المنخفضة مع استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار، بحضور نواب رئيس المركز والمدينة، ورؤساء الأحياء والقرى ونوابهم ورؤساء أقسام النظافة بجميع الشوارع بالمدينة والقرى ،لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، للمتابعة على مدار الساعة.

بالإضافة إلى رفع مياه الأمطار بقرى محلة دياي، والعجوزين، وشباس الشهداء، وإصلاح خط صرف صحى طريق فوة، وتسليك خطوط خفض المنسوب بقرية الصافية، كما تمكنت من وقف حالة بناء سور بدون ترخيص داخل الكتلة السكنية ومصادرة الأخشاب وفك بطاريات الحفار ومصادرتها.

وفي ذات السياق، قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، بالإشراف على سحب مياه الأمطار وخاصة من المناطق المنخفضة، وسحب المياه الناتجة من سقوط الأمطار داخل أسوار المدارس، وتابع المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض على تمهيد الشارع الرئيسي لقريه الرغامة بعد تغيير خط المياه 4 بوصة، وتسليك وتنظيف غرف وخط خفض المنسوب بالقرية استعدادا لموسم الشتاء.

بينما تابع العميد هانى محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أعمال كسح المياه الناتجة عن سقوط مياه الأمطار بشوارع المدينة المختلفة.