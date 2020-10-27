وزير القوى العاملة يناقش مع محافظ كفر الشيخ تعزيز التعاون لمواجهة كورونا

ناقش الدكتور محمد سغفان، وزير القوى العاملة، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والوزارة؛ لاستمرار تنفيذ تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة، داخل المنشآت الغذائية والصناعية بالمناطق الصناعية بالمحافظة، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للوزير، في مكتبة بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار مدحت الغمراوي، وكيل وزارة القوى العاملة.

وقدم المحافظ الشكر لوزير القوى العاملة، على مجهوداته الدائمة والمستمرة في رعاية العماله غير المنتظمة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب في شركات القطاع الخاص، وكذلك المتابعة المستمرة لانتظام دوريات العمل داخل المصانع والشركات الخاصة؛ للتأكد من التزامها باتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية؛ لخلق بيئة عمل آمنه، والحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها، وتعزيز قدراتهم على إنجاز العمل، بما يصب في مصلحة العمل ذاته.

وزار الدكتور محمد سعفان، جامعة الزقازيق لتوقيع بروتوكولات تعاون، بين الوزارة والجامعة، في مجالات (نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر)، بالإضافة إلى تكريم المتفوقين من ذوي الهمم من أبناء الجامعة، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان، رئيس الجامعة.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن خلال الأيام الماضية، أن الوزارة تمكنت من توفير 2442 فرصة عمل للذكور والإناث، ولذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 إلى 15 ألف جنيه، في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات، خلال النصف الثاني من شهري أكتوبر ونوفمبر 2020.