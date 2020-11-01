محافظ كفر الشيخ يتابع استعدادات افتتاح 3 مراكز تكنولوجية بالعيد القومي

عقد محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، اجتماعاً موسعاً اليوم السبت، لبحث الاستعدادات الجارية لافتتاح 3 مراكز تكنولوجية جديدة، خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق 4 نوفمبر.

وضم الاجتماع كلاً من نائب محافظ كفر الشيخ، عمرو البشبيشي، واللواء محمد عشري، المشرف العام على تطوير مشروعات المحليات بوزارة التخطيط، والعميد المهندس ماجد كمال عبد القادر، مدير مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط، والمهندس إبراهيم إسماعيل، نائب مدير مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط، بحضور محمد صلاح، المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة.

وناقش المحافظ ووفد وزارة التخطيط اللمسات النهائية لافتتاح المركز التكنولوجي بمصيف بلطيم، وأخر المستجدات بالمركز التكنولوجي بمدينة برج البرلس، قائلاً: "لدينا 9 مراكز تكنولوجية، وسيتم افتتاح المركز التكنولوجي بمصيف بلطيم خلال الاحتفال بالعيد القومي، ويجري التجهيز لتشغيل المراكز التكنولوجية بمدينة برج البرلس، والمركز التكنولوجي بمدينة سيدي غازي".

وتأتي أهمية المراكز التكنولوجية في تطوير العمل الإداري وخدمة المواطنين بالشكل اللائق، وضرورة فصل متلقي الخدمة عن مقدمها، وميكنة الخدمات، لتسهيل وتيسير قضاء مصالح المواطنين، وحل مشاكل المواطنين، من خلال خدمة الشباك الواحد، وتفعيل المنظومة الإلكترونية، وتعظيم موارد الدولة.

وجرى تكليف عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، منذ تعيينه، بملف التحول الرقمي في المنظومة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، حيث جرى تنفيذ عدد من التدريبات، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والأكاديمية الوطنية للتدريب، في برنامج "المسئول الحكومي المحترف"، وكانت كفر الشيخ ضمن المحافظات التي فازت بـ400 مقعد لتدريب موظفيها.

وفي سياق متصل، تشهد المراكز التكنولوجية بمدن ومراكز المحافظة، وموقع "محليات" إقبالاً كبيراً من المواطنين لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء، وتسديد نسبة 25% رسوم جدية التصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح.

وأكد المحافظ انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع، والعمل حتى الساعة السادسة مساءً، وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، قبل انتهاء المدة المحددة.