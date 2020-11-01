عاجل.. توقيف شخصين جديدين في فرنسا على خلفية هجوم نيس

ذكرت "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أنه تم توقيف شخصين آخرين في إطار التحقيق في هجوم نيس بفرنسا مما يرفع عدد الموقوفين إلى ستة.

وكان أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أنه يتوقع المزيد من الهجمات على الأراضي الفرنسية، بعد هجوم نيس، إثر قيام شاب تونسي يدعى إبراهيم عيساوي بقتل 3 أشخاص، مؤكدا في الوقت نفسه أن "الحكومة الفرنسية ليست ضد أي دين على الإطلاق بل ضد الإيديولوجية المتطرفة".

ويعد هجوم نيس أكبر هجوم إرهابي تشهده فرنسا بعد ذبح المدرس الفرنسي صمويل باتي قبل نحو أسبوعين، إثر عرضه رسوما كاريكاتورية تصور النبي محمد خلال درس عن التطرف وحرية التعبير، ودفاع الرئيس الفرنسي عن موقفه.

وقطع مهاجم نيس الذي كان يحمل سكينا، رأس امرأة وقتل اثنين آخرين، داخل كنيسة نوتردام، وفقا لرواية الشرطة الفرنسية، فيما جرى اعتقال المنفذ بعد تعرضه لإصابة بالغة.

وزار الرئيس الفرنسي موقع اعتداء نيس، واصافا الاعتداء بأنه "هجوم إرهابي إسلامي"، فيما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جون كاستيكس، رفع درجة التأهب الأمني، حسبما أكدت "فرانس 24".

وأوضح رئيس بلدية نيس، كريستيان إستروزي، أن المهاجم ظل يردد "الله أكبر" حتى بعد إلقاء القبض عليه، وذكرت سكاي نيوز أن الشرطة نقلته للمستشفى لتلقي العلاج، بينما أطلقت عملية بحث عما تعتقد أنه متواطئ آخر معه.