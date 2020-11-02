محافظ الغربية: تجهيز 1159 لجنة فرعية لاستقبال الناخبين السبت المقبل

أعلنت محافظة الغربية، الانتهاء من تجهيز 1159 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة، لاستقبال الناخبين يومي السبت والأحد المقبلين، في الجولة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة بأجهزتها ومؤسساتها كافة، أعلنت حالة الطوارئ القصوى منذ شهر تقريبا، وعقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية.

وأوضح "رحمي" أنه على الفور عقد اجتماعا مع الجهات المعنية كافة، واستعرض اللجان والمقرات واحتياجاتها، واختيرت 1159 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وتم التأكد من جاهزية المقرات بالأثاث اللازم لراحة القائمين على العملية الانتخابية، طوال فترة الانتخابات.

وشدد المحافظ، على أنه يمر يصفة يومية على اللجان الانتخابية والوقوف على الجاهزية لها، الى جانب متابعته المستمرة من قبل رؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزارات، على تجهيز اللجان الانتخابية، مؤكدا أن المقرات كافة في استعداد تام لاستقبال الناخبين يومي السبت والأحد المقبلين، وأنه سيكون عرسًا ديمقراطيًا يعبر عن صورة الدولة عالميا، وقدرتها على إجراء للمرة الثانية في اقل من 5 أشهر انتخابات برلمانية، بعد انتخابات مجلس الشيوخ.

وطالب الدكتور طارق رحمي الناخبين من أبناء المحافظة، بالخروج والمشاركة في هذا العرس، والتعبير عن آراءهم واختيار مرشحيهم بكل شفافية وصدق، مشددا على أن المحافظة بمؤسساتها كافة، تقف على الحياد ومسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن جميع المقرات الانتخابية، طهرت وعقمت، ومتوفر بها الإجراءات الاحترازية كافة، الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ومراجعة الإضاءة الموجودة بالمقرات، ومنافذ التهوية ومعالجة أي قصور لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة مناسبة، منوها إلى أن هناك متابعة يومية من قبل شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بالمرور على المقار الانتخابية لتلافي أي ملاحظات من ضعف للمياه أو انقطاع للكهرباء.

وتشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وأخرى فرعية بالمدن والمراكز؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية، وسرعة إزالة أي مشكلة تعيق عملية تصويت الناخبين، وجميع المقرات الانتخابية بالطابق الأرضي، مع توفير سبل الراحة للمواطنين في أثناء التصويت، وتوفير كرسي متحرك بكل مقر انتخابي، لمساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.