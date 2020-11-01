مستقبل وطن: مرشحو القائمة لم يدفعوا أموالا لدخول مجلس النواب

قال المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك عدد من القطاعات التي تسعي إلى بث الشائعات حول الحزب، الأمر الذي وصل لمواقع التواصل الاجتماعي ودفع البعض لكتابه ورقة نسبها للحزب حول "المال السياسي" ولاقت رواجًا بين المواطنين، وهو الأمر الذي لم يحدث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وأضاف "الخولي"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مرشحي حزب مستقبل وطن في القائمة لم يتم الاعتراض على أيا منهم إلا حال وجود شبهة مالية أو جنائية على مرشح بعينه: "دخول المرشح في القائمة لا يتم عبر دفع الأموال، ومن الممكن أن يكون المرشح دفع أموالا لحزبه، ولكن محدش جه من أحزاب أخرى دفع للقائمة"، موضحًا أن القائمة تضم 50% من السيدات ونسب من الاحتياجات الخاصة وأخرى من الشباب، حيث أقام الحزب تمويله من الأسفل للأعلى وليس العكس.

وأكد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن أول الشروط التي وضعها الحزب على أعضاءه والراغبين في افتتاح مكاتب للحزب في المحافظات المختلفة أن يكون تكوين الأمانة بالمناطق يكون لديهم ممولين ماليين، حيث أن الحزب لا يعتمد في بناءه على شخص بعينه يقوم بالتبرع له: "حتى بتاع القرية ممكن يدفع ألفين في الشهر ولكنه شايل قريته، وعلشان كده فيه فلوس كتير أوي متجمعه بأقل مجهود"، مشيرًا إلى أن الحزب ليس في حاجة لأخذ أموال من المرشحين، ولكن هناك رجال أعمال يقوموا بالتبرع بشكل دائم للحزب سواء كانوا في القائمة أو خارجها.