"الأحياء" توجه إنذارات للمخالفين لسرعة تقديم طلبات التصالح ببورسعيد

واصلت أحياء بورسعيد حملاتها في توعية وتوجيه الإنذارات لأصحاب المخالفات لسرعة تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المقررة أخر الشهر الجاري وكذلك حملات إزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة بالأحياء.

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن أعداد طلبات التصالح فى مخالفات البناء بحى المناخ ، بلغت حتى الآن ٣٠٠ طلب.

وأشاد المحافظ بسرعة استجابة المواطنين، وتقديم طلبات التصالح للمركز التكنولوجى طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء، موجها المواطنين بسرعة التوجه للمركز التكنولوجى لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

وأعلن العميد نعمان على رئيس حى الشرق أن أعمال إدارة التنظيم مستمرة لتوجيه أصحاب المخالفات بتقديم طلبات تصالح قبل إنقضاء المهلة المسموح لهم بها حتى نهاية الشهر الحالى.

وأكد رئيس حى الشرق على المرور يومياً للجان بإدارة التنظيم بالحى لتوجيه إنذارات وتوعية أصحاب مخالفات البناء لسرعة تقديم طلبات تصالح قبل انتهاء المهلة المحددة بنطاق حى الشرق.

وأكد نعمان على جهود إدارة التنظيم المكثفة في إنذار أصحاب المخالفات بسرعة الدخول في قانون التصالح حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية من جانب آخر.

وتابع اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحي صباح اليوم استمرار أعمال حملة رصد وإزالة المخالفات البيئية وتحصيل الغرامات البيئية عليها ومتابعة شكاوى المواطنين بمناطق حرفيين فاطمة الزهراء بالضواحى حيث قامت الحملة بالمرور الميدانى على عدد من المحال التجارية والورش بمنطقتى الحرفيين وفاطمة الزهراء وتم رصد عدد من المخالفات البيئية وتحرير محاضر لها وتحصيل عدد من الغرامات الفوريه كما تابعت الحملة حل وإزالة عدد من شكاوى المواطنين.

وشدد رئيس حى الضواحي على ضرورة استمرار متابعه هذه الحملات وإزالة كافه المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المخالفات ومتابعة شكاوى المواطنين والعمل على إزالتها لإعادة الانضباط إلى كافة شوارع ومناطق حى الضواحى والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح رئيس حى الضواحى أنه قام بالإشراف على الحملة المشرف العام على البيئة ومديرى إدارة شئون البيئة وإدارة غرفه العمليات ووكيل إدارة العلاقات العامة.