محافظ بورسعيد يتفقد فعاليات المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة تحت شعار 100 مليون صحة وذلك بالفرقة المتمركزة أمام ديوان حي المناخ جاء ذلك بحضور الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ وعدد من المسؤولين بالمحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بالمبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتي يتم تنظيمها بكافة محافظات الجمهورية تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية للكشف على المواطنين وصرف العلاج بالمجان وتوفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم معلنًا دعمه الكامل للمبادرة حتى تصل إلى جميع المواطنين بالمحافظة بمختلف الأحياء لتحقيق أقصى استفادة منها كما وجه رؤساء والأحياء بتقديم كافة سبل الدعم للقوافل الثابتة والمتحركة والفرق الطبية التي تجوب الأحياء.

وفي سياق أخر تفقد اليوم محافظ بورسعيد سير وتطورات العمل داخل جراج النقل الميكانيكى للمحافظة، رافقه فى جولته اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد .

والتقى محافظ بورسعيد بالعاملين داخل الجراج ، للتعرف على كافة مستجدات العمل وحرص المحافظ على الاطلاع على كافة المعدات داخل الجراج ، موجهاً بضرورة الاستغلال الأمثل لكافة المعدات و الحفاظ عليها وصيانتها بشكل مستمر.

وأكد محافظ بورسعيد علي أهمية عدم وجود معدات معطلة فى الجراج وأن تعمل جميع المعدات على درجة كبيرة من الكفاءة .

وأوضح "الغضبان" أن معدات جراج النقل الميكانيكى تعد عامل مساعد للأحياء ، وتساهم بجانب معدات الأحياء والإنقاذ والطواري فى سرعة إنجاز كافة أعمال الأحياء التى تتطلب معدات كفء،

وأكد محافظ بورسعيد أننا نوفر كافة الدعم والتسهيلات للأحياء بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تابع نتائج تطبيق المبادرات الرئاسية المختلفة في إطار جهود الدولة للارتقاء بالصحة العامة، وذلك تحت مظلة "١٠٠ مليون صحة"، وما تم إنجازه من مستهدفاتها على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بعلاج فيروس "سي"، ودعم صحة المرأة المصرية، وعلاج الأمراض غير السارية وجراحات الحالات الحرجة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية الضرورية للتوسع في جهود المبادرات الرئاسية بأنواعها المختلفة في مجال الصحة العامة، لما لها من مردود مباشر على صحة وسلامة المواطنين من كافة الفئات العمرية.