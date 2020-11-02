6 مشاهد "مؤثرة" من حفلة مدحت صالح بمهرجان الموسيقى العربية

"بحبكم" هذه كانت الكلمة التي يختتم بها الفنان مدحت صالح أى أغنية على مسرح أوبرا الإسكندرية سيد درويش في أولى حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ29، والذى يقام حتى 10 نوفمبر الجاري.

وظهرت الفرحة علي الفنان مدحت صالح الذى أطلق إشارة بدء المهرجان في الإسكندرية، والذى جاء قبل ساعات من احتفاله بعيد ميلاده اليوم الاثنين.

وكانت أبرز مشاهد الحفل الأول الذى لم يتاثر بفيروس كورونا، وذلك بعد قيام إدارة الأوبرا، باتباع كافة الإجراءات الوقائية حيث امتلئت القاعة، بالإضافة إلي ارتداء الكمامة الطبية، وقياس حرارة جميع الحضور، والتنظيم في عملية الدخول، وترك مقعد بين كل شخص والآخر، حيث حاول المسؤولين والعاملين بأوبرا الإسكندرية الحرص الشديد علي اتباع كافة الإجراءات الوقائية.

المشهد الأول كان دخول مدحت صالح ورسم قلب لجميع الحضور، والضحكة تعلو وجهه.

المشهد الثاني كان إطلاق كلمة "بحبكم" بعد كل أغنية من أغاني مدحت صالح

المشهد الثالث هو احتفال الجمهور ومحبي الفنان بعيد ميلاده وغناء عيد ميلاد سعيد يا دوحه عيد سعيد يا مدحت "happy birthday".

المشهد الرابع هو التصفيق الحار والغناء مع مدحت صالح وترك العازفين في الإبداع بأغنية 3 سلامات.

المشهد الخامس هو غناء أغنية "بتسأل ليه عليا" للفنانة الراحلة فايزة أحمد وغناء أغنية "جانا الهوا" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ ".

المشهد السادس هو ختام الحفل بأغنيته المشهورة والمحبوبة من الجماهير "المليونيرات" والتي لاقت تشجيع وتصفيق من الجماهير.

وانطلقت مساء أمس أولى فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ٢٩ بأوبرا الإسكندرية والتي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر فى الفترة من ١ الى ١٠ نوفمبر الجاري حيث أقيم حفلاً فنياً للفنان الكبير مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو المتميز الفنان عمرو سليم .

كما شارك بالحفل نجوم فرقة عبد الحليم نويرة بقيادة المايستروأحمد عامر حيث قدموا خلالها باقة متنوعة من أجمل أعمال زمن الفن الجميل منها "سوق الحلاوة جبر" و"لامونى الناس" أداء محمد حسن "شباكنا ستايره حرير" وبكرة يا حبيبى أداء الفنانة أجفان.. "يا عينى على قلبى".. "الهوى هوايا" أداء الفنان وليد حيدر.. "ها أقابله بكرة" و"حيرت قلبى" أداء الفنانة رحاب عمر.

وبالفاصل الثاني من الحفل التقى جمهور الاسكندرية بفقرة فنية لعازف البيانو المتميز الفنان عمرو سليم قدم خلالها رائعة كمال الطويل "موسيقى بلاش عتاب"، ثم فاصلا غنائياً للفنان الكبير مدحت صالح حيث قدم باقة من أشهر أعماله المتميزة بالإضافة إلى باقة مختارة من أعمال زمن الفن الجميل منها " بلاش عتاب"، وعدى زى ما هى" و "حبها" و"الدنيا" و"كوكب تانى".