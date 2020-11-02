"التضامن": 2 مليون و44 ألفا ترددوا على منصة "مودة" للحد من الطلاق

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، المشرف على مشروع "مودة" للحد من الطلاق، إن منصة مودة الإلكترونية على شبكة الإنترنت تردد عليها أكثر من 2 مليون و44 ألفا، بخلاف 100 ألف شخص أخذ الكورس أونلاين، وتسلموا شهادات باجتياز الدورة .

وأضاف عثمان لـ"الوطن"، أن المشروع جاء تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن، بالتعامل مع ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المصري، والتوجيه بإعداد مشروع متكامل، يهدف إلى حماية كيان الأسرة المصرية، من خلال تدعيم الشباب المقبل على الزواج، بالخبرات والمعارف اللازمة لتكوين الأسرة، وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسرى، من بينها أسس اختيار شريك الحياة، وحقوق وواجبات الزوجين، والمشكلات الزوجية والاقتصادية للأسرة، وكيفية إدارتها.

الجامعات بها أكبر تجمعات للفئة العمرية من 18 لـ25 عاما

وأكد مساعد وزيرة التضامن، اعتماد دليل "مودة" من المجلس الأعلى للجامعات، في فبراير الماضي، ويطبق بالجامعات حاليا، مشيرا إلى أن المشروع يعد المقبلين على الزواج، في الفئة العمرية من 18 إلى 25 عاما، منوها إلى أن الجامعات بها أكبر تجمعات لهذه الفئة العمرية، وتدرب بالفعل 100 ألف طالب جامعي.

وأضاف الدكتور عمرو عثمان، أن منصة مودة الإلكترونية، أصبحت متطلب للتخرج، بدءا من العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أنها ستطبق على طلاب الجامعات بدءا من الطلاب الملتحقين بأولى جامعة هذا العام؛ إذ يشترط عليهم ضرورة الحصول على شهادة "مودة"، للتخرج من الجامعة.

وأشار "عثمان" إلى أن هناك محور مكلفات الخدمة العامة؛ إذ تدرب ما يقرب من 14 ألف مكلفة، خلال الفترة الماضية، بخلاف تدريب المجندين "الشرطة والقوات المسلحة"، لافتا إلى تدريب ما يقرب من 40 ألف مجند في الفترة الماضية.