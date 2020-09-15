أبرز المعلومات عن تطبيق "مودة" بعد تطبيقه كمتطلب تخرج

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع "مودة" سيبدأ العام القادم في تطبيق دليل عمل البرنامج، كمتطلب تخرج بدءاً من العام الدراسي القادم استناداً لموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وعلى ضوء نتائج المرحلة التجريبية للمشروع.

وأشارت إلى أنه سيتم التوسع فى تنفيذ المشروع بين المجندين في القوات المسلحة والداخلية، مؤكدة أنه تم تنفيذ الدليل هذا العام على 36 ألف مجند.

ما هو مشروع "مودة"؟

- مشروع "مودة" تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية فى ظل وجود ارتباط وثيق بين التفكك الأسري وتعاطي وإدمان المواد المخدرة وذلك بمقر الوزارة بالعجوزة .

- المحتوى التدريبي لـ"مودة" هو مجموعة من المحاور تعمل على رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، تتضمن محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية.

- عمل المشروع على تدعيم الشباب المُقبل على الزواج، بالمعارف والخبرات اللازمة، لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، وفض المنازعات، بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.

- استهدف البرنامج الشباب المقبلين على الزواج، والشباب في سن الزواج في الفئة العمرية من (18 إلى 25 عاما)، وطلبة الجامعات والمعاهد العُليا (480 ألفا) يتم تخريجهم سنويا في 69 جامعة/ أكاديمية حكومية وأهلية ودولية، والمجندين بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية (250 ألف) مجند تقريبا، ومكلفو الخدمة العامة التي تشرف عليهم وزارة التضامُن الاجتماعي (40 ألف شاب وشابة) سنويا، والمتزوجون المُترددون على مكاتب تسوية المنازعات على مستوى (نحو 212 مكتب تابع لوزارة العدل على مستوى ربوع الجمهورية).

- استهدف البرنامج الحد من نسب الطلاق في مصر ويتم تحقيقه من خلال، توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج "أسس اختيار شريك الحياة الحقوق والواجبات- المهارات الوالدية- المشكلات الزوجية- والاقتصادية للأسرة وإدارتها الصحة الإنجابية، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق، ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.

- تم تنفيذ دليل مودة فى المرحلة التجريبية علي 90 ألف طالب وطالبة في خمس جامعات مصرية، ووصلت المنصة الإلكترونية لمشروع " مودة "إلى (2 مليون متردد)، منذ اطلاق رئيس الجمهورية لها في ديسمبر 2019.

- افتتح يوم الأحد الماضي، برنامج تدريبي للتوعية الأسرية للمتعافين من تعاطي المخدرات، ضمن مشروع "مودة".

- يستمر المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودّة" للأسبوع الرابع على التوالي، في تقديم فعالياته التدريبية الخاصة بتأهيل الشباب المقبلين على الزواج في مرحلتها الثانية بمراكز الشباب بمحافظتي الفيوم والمنيا بالتوازي، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

- تستهدف المرحلة الثانية تدريب 1800 شاب وفتاة بعدد 36 مركز شباب على مستوى 12 محافظة وهي: "القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ - الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – الفيوم – المنيا"، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين بالفعاليات التدريبية.