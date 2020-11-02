التنمية المحلية: دفع قيمة التصالح لـ6600 مواطن خلال الأسبوع الجاري

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية توجيهاته للوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة والمحافظات بأن تلعب اللجان المجتمعية التي شكلتها الوزارة على مستوى التجمعات الريفية المستهدفة بالمبادرة الرئاسية دوراً رئيسياً في عملية حصر المستحقين للمساعدة والدعم.

كما وجه "شعراوي" بإعداد قوائم أولية تعبر عن رؤية اللجان لتوفر معايير الاستحقاق على الفئات التي تستهدفها المبادرة، والعمل جنبًا إلى جنب مع خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لضمان أن تصل المساعدة لمستحقيها وتعظيم الاستفادة من التمويل المتاح.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه خلال شهر أكتوبر 2020 استطاعت اللجان المجتمعية في 9 محافظات أن تسابق الزمن في حصر الفئات المستحقة والتعاون مع المؤسسات الأهلية الداعمة وآليات الإدارة المحلية وشباب البرنامج الرئاسي لإعداد قوائم للمواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية للتصالح في مخالفات البناء، وفي نفس الوقت تنطبق عليهم المعايير التي تم التوافق عليها بين الوزارة ومؤسستي "صناع الخير وحياة كريمة".

وكانت مؤسستا "حياه كريمة وصناع الخير" قد أطلقتا مبادرة "التصالح حياة" فى 25 سبتمبر 2020 لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، وذلك من خلال المساهمة دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية فى التجمعات الريفية المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" في 9 محافظات وهي "مطروح والبحيرة والوادي الجديد والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"، واستطاعت المؤسستين بدعم من رجال الأعمال والشركات توفير 150 مليون جنيه لتنفيذ المبادرة.

وأوضح "شعراوي"، أنه تم التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي حيث تم وضع معايير الاستحقاق المتمثلة في أن يكون العقار من الحالات التي تنطبق عليها شروط التصالح الواردة في القانون، وأن تكون الأسرة المستحقة بلا عائل أو إن عائلها لا يملك دخل ثابت أو أصل يدر عليه دخل، ولا تزيد مساحة المنزل عن 150 متر وعدد أدواره عن طابقين فقط .

وتابع أن اللجان المجتمعية بدأت في المحافظات التسعة عمليات الحصر من خلال عدد من الاجتماعات وجلسات التشاور مع المواطنين في التجمعات الريفية المستهدفة استناداً للمعايير التي تم تحديدها، ليتولي شباب البرنامج الرئاسي تحت إشراف المؤسستين الراعيتين للمبادرة ونواب المحافظين إجراء المسح الميداني على القوائم التي تم ترشيحها، ثم التنسيق على مستوى كل محافظة مع مديرية التضامن الاجتماعي ومكونات الإدارة المحلية لتحقيق التكامل بين الرؤية المجتمعية وقواعد البيانات الرسمية المتاحة.

وأكمل "شعراوي"، أنه خلال شهر أكتوبر 2020 قامت اللجان المجتمعية بعقد 286 اجتماعا بواقع 130 اجتماعاً في أسيوط ، 75 اجتماعا في سوهاج، 23 اجتماعا في قنا، والباقي موزع على المحافظات الستة المتبقية، وقد شارك في هذه الاجتماعات 1851 قيادة مجتمعية طبيعية وكوادر شبابية ونسائية ومسئولين تنفيذيين وممثلي منظمات المجتمع المدني على مستوى التجمعات الريفية المستهدفة.

ونوه إلى أن اللجان وشباب البرنامج الرئاسي استطاعوا تحديد حوالي 6600 مواطن من الفئات المستحقة للتصالح، وستبدأ المؤسسات الداعمة في دفع قيمة التصالح لهذه الفئات خلال الأسبوع الجاري.