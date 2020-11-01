التنمية المحلية: تنفيذ 85 ألف وصلة صرف صحي منزلي بقرى 18 محافظة

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه تم تنفيذ حوالى 85 ألف وصلة منزلية للصرف الصحى للأسر الأكثر احتياجاً بتكلفة تجاوزت 305 ملايين جنيه فى 106 قرية ومناطق فقيرة في 18 محافظة هى "الجيزة والقليوبية والإسكندرية والأقصر وقنا وبنى سويف والمنوفية والفيوم وسوهاج ودمياط والبحيرة والقاهرة والسويس والإسماعيلية وكفر الشيخ والمنيا والشرقية وأسيوط"، وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الفقيرة خاصة في القرى الأكثر احتياجاً.

وصلات صرف للمناطق الأكثر احتياجا

وأوضح شعراوي، أن وزارة التنمية المحلية تنفذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى التي تم تنفيذها بالقرى والمراكز ولا يتم الاستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات وبالتالى لا يتم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تنفقها الدولة على هذه المشروعات.

تنفيذ وصلات صرف بالقسط

وأشار إلى اتفاق الوزارة مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتتولى تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط وبما لا يزيد على 40 جنيه كقسط شهرى لكل مشترك، موضحاً أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى وتستخدم متحصلاته كصندوق دوار يتم استخدامه فى تنفيذ توصيلات الصرف المنزلية للأسر الأولى بالرعاية في باقي القرى والمراكز.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة التنمية المحلية إنّ المحافظات تشهد إقبالاً كبيرًا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح وذلك بعد مد فترة تلقى طلبات التصالح لمدة شهر علاوة على التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الفترة الماضية، وبينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح بمختلف المحافظات للتيسير على المواطنين.

وأكدت وزارة التنمية المحلية أنّ هناك نحو 320 مركزا تكنولوجيا جرى تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية، مشددا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والدورية على مدار اليوم لسير العمل في الملف.