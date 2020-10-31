التنمية المحلية: تغيير اسم قرية في شمال سيناء من "رابعة" لـ"30 يونيو"

قالت مصادر في وزارة التنمية المحلية إن محافظة شمال سيناء اتخذت قرارًا بتغيير اسم قرية "رابعة" لـ"30 يونيو"، بناء على رغبة الأهالي الذين طالبوا بتغيير اسم القرية حتى لا ترتبط في أذهان الناس بالإرهاب الذي حدث في اعتصام رابعة العدوية.

وقالت المصادر لـ"الوطن" إن القرية الواقعة على بعد 30 كيلو من مدينة بئر العبد، ويبلغ عدد سكانها 15 ألفًا، طالب سكانها منذ فترة بتغيير الاسم وأكدت المصادر أنه جرى اتخاذ الإجراءات من قبَل المحافظة بتوجيه الوحدة المحلية لتغيير اسم القرية، وإدراج الاسم الجديد ضمن بيانات المحافظة.

وأشارت إلى أن إطلاق أو تغيير أسماء المحافظات وفق القانون من اختصاص رئيس الجمهورية، بينما إطلاق الأسماء على المدن أو تغييرها من اختصاص رئيس الوزراء، أما استبدال أسماء القرى والنجوع وتغييرها لأي سبب فهذا من اختصاص المحافظ.

وأضافت أنه من حق سكان أي قرية أو نجع يحمل مسمى مسيئًا أو له دلالات خادشة للحياء التقدم بطلب إلى الوحدة المحلية التابعين لها، ومن ثم المحافظ لتغيير الاسم، وتتم دراسة الأمر، واستطلاع رأي المواطنين ثم استطلاع رأي الجهات المختصة وبعدها يتم عرض الأمر على لجنة التسميات بالمحافظة بمشاركة ممثلين عن عدة وزارات وجهات لإبداء الرأي بقبول الطلب أو رفضه.

وأشارت إلى وجود تعليمات بالعمل على رضا المواطن وتحقيق مطالبه، وبالتالي أي مطلب بتغيير اسم مشين ستتم دراسته من قبَل أجهزة المحافظة، وهذا ما حدث مؤخرًا، حيث قرر محافظ الدقهلية تغيير اسم إحدى قرى المحافظة إلى "عزبة دار السلام" استجابة لرغبة أهالي العزبة، بعدما تعرضوا لتنمر شديد عبر السوشيال ميديا بسبب الاسم القديم.

من ناحية أخرى، وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بتحمل تكاليف قيمة التصالح في مخالفات البناء بشأن منزل نجل السيدة "حمدية محمد السيد محمد"، من قرية منشأة برديس التابعة لمركز البلينا بسوهاج، والتي ترددت على مبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة لتقديم شكوى بسبب عدم قدرتها على دفع تكاليف التصالح في مخالفات البناء للمنزل الصغير الذي تسكن به مع زوجة ابنها المتوفى وأبنائه، والمكون من طابقين على مساحة 75 مترًا.

وأوضحت الوزارة أنه تم إبلاغ اللواء محمود شعراوي بشكوى حمدية محمد، ووجّه بلقائها بمكتبه واستمع إلى تفاصيل الشكوى وما قامت به خلال الفترة الماضية فيما يخص إجراءات وخطوات التصالح على مخالفة البناء للمنزل الذى تسكن به مع أسرة نجلها.