الإجراءات المتبعة لاستخراج رخصة بائع في الأسواق من "التنمية المحلية"

تتيح وزارة التنمية المحلية، خدمة استخراج رخصة "بائع" في الأسواق، سواء لأول مرة، أو تجديدها، من خلال الموقع الرسمي الخاص بها.

وتستعرض "الوطن" لقرائها الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الرخصة، وفقا لما أعلنته وزارة التنمية المحلية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

ضوابط الحصول على رخصة بائع في الأسواق

- يجب أن يكون مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة بائع في الأسواق

1- بحث اجتماعي.

2- صحيفة الحالة الجنائية.

3- صورة الشهادة الصحية.

4- صورة بطاقة الرقم القومي.

5- 2 صورة شخصية للبائع.

6- الإيصال الدال على سداد الرسوم.

7- ما يفيد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

الإجراءات المتبعة للحصول على رخصة بائع في الأسواق

ـ تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة إلى الشباك المختص بالمحليات.

ـ دفع المستحقات المطلوبة بالخزينة.

ـ استلام الخدمة.

أنشئت وزارة التنمية المحلية بصدد قرار جمهوري رقم 325 لسنة 1999 بشأن تشكيل الوزارة برئاسة عاطف محمد عبيد رئيس مجلس الوزراء وتعيين اللواء مصطفى عبد القادر وزير التنمية المحلية و صدر قرار جمهوري رقم 380 لسنة 1999 يتضمن أهداف واختصاصات الوزارة.

أهداف وزارة التنمية المحلية

تعمل وزارة التنمية المحلية على تحقيق عدد من الأهداف التالية :

ـ التنسيق بين مختلف الجهود التي تعمل لتنمية المجتمعات المحلية ووحدات الادارة المحلية في جميع محافظات مصر.

ـ الاشتراك مع الوزارات المعنية والمحافظات وغيرها من الجهات في تطوير والارتقاء بوحدات الإدارة المحلية.

ـ الإسهام في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالاشتراك مع المحافظات.

ـ الاشتراك مع المحافظات فيما يلى :

1ـ تسجيل الصورة الاقتصادية والاجتماعية للقرى والنجوع والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية.

2ـ صياغة المشروعات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات في المناطق المشار إليها (مياه الشرب - الصرف الصحى - الكهرباء - الطرق - المدارس - الوحدات الصحية - النظافة العامة).

3ـ صياغة المشروعات اللازمة للارتقاء بالأوضاع الاقتصادية في المناطق المشار اليها وتحديد اولويات المشروعات ثم تحديد جدوى كل مشروع والمدة المطلوبة لتنفيذه وبرنامج التمويل له.

4ـ تحديد الهدف المطلوب تحقيقه للنمو السكاني على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج التي تعاون في تحقيق هذا الهدف.

5ـ تجميع مشروعات المحافظات وتحديد مصادر التمويل المناسبة.

6ـ تنمية الوعى في الأحياء والقرى بأهمية المشاركة الشعبية في مشروعات التطوير والحفاظ على المرافق العامة.

7ـ المشاركة في إعداد وتأهيل وتدريب القيادات والكوادر البشرية اللازمة لإدارة الوحدات المحلية ومتابعة أدائها مهامها وضمان تواصلها المستقبلي.