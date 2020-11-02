إسلام إبراهيم: نجاح "بـ100 وش" صعّب مهمة اختيار أدواري

قال الفنان إسلام إبراهيم، إن مسلسل "بـ100 وش" كان بمثابة نقلة نوعية له، وهو ما صعّب عليه الأمور بعد ذلك، "النجاح على أد ما هو حاجة جميلة بيبقى صعب أوي في الخطوة اللي بعد كده، وأقل حاجة الإنسان الطبيعي ممكن يعملها إنه يركز في خطواته اللي بعد كده، ويحترم اللي هو قدمه للناس وعجبهم".

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يسعي دائمًا لتجسيد الأدوار التي بها تمثيل حقيقي "لما عملت مسلسل طلعت روحي واتشاف كويس لم تكن شخصية تيسير اللي قدمتها كوميدية فقط، لكن المسلسل كله كان كوميدي، وشريف تيسير كان كاتب ورق المسلسل حلو بشكل مش طبيعي".

وتابع، "شخصية حمادة اللي قدمتها في مسلسل (بـ100 وش) كان لديه الكثير من المشاهد الفظيعة، وكان في حتة مظلمة كده أنه مش عارف يعبر عن حبه فبيعمل حاجات غلط، وإنه بيخترق تليفون البنت اللي بيحبها ويبوظ لها خطوبتها، وكل هذه المشاهد ليس لها علاقة بالكوميديا، ولكن أثبت نفسي فيها والناس أشادوا بها".

وأشار، "لغاية دلوقتي لسه معملتش دور من أوله لآخره تراجيدي، لكن لما بيبقى عندي مشاهد مهمة في الدور الكوميدي اللي بعمله بحترمها جدًا، وبعملها بمنتهى الجدية".

وأكد، أنه يحضر لعمل فني جديد مع الثلاثي المؤلف عبدالرحيم كمال، والمخرج شادي الفخراني، والفنان يحيى الفخراني "العمل مع الثلاثي ده مبيخيبش لأنهم عملوا دهشة وونوس والخواجة عبدالقادر، وكل هذه روائع درامية، وهما عاملين حالة فظيعة، والعمل اللي بحضر له زي قصة 1000 ليلة وليلة بس معمولة بشكل عصري".