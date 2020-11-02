محافظ أسوان: إعفاء 15 ألف طالب وطالبة من المصروفات المدرسية

أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بالتكاتف المجتمعي وجهود المشاركة الجادة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية؛ إذ سيعفى نحو 15 ألفاً من طلاب وطالبات المدارس، من المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021، بمختلف المراحل التعليمية، وجميع أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الشهداء.

وشدد "عطية" على أن التلاحم والتكافل الإنساني يظهر في أبهى صوره؛ لمساندة أبناء الأسر الأولى بالرعاية، لاستكمال تعليمهم دون أي أعباء مالية، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ إذ تحمل برنامج تكافل وكرامة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، المصروفات المدرسية لنحو 13 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية.

وأضاف محافظ أسوان، أنه بالتوازي، تحمّلت وزارة الداخلية من خلال مديرية أمن أسوان، مصروفات مدرسية لـ311 طالباً وطالبة، بجانب تحمل الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة مصروفات 300 طالب وطالبة، بالإضافة إلى تحمل مؤسسة فريد خميس للتنمية، وأيضا مركز التدريب والاستشارات بالمحافظة، مصروفات 1100 طالب وطالبة.

وفى سياق متصل، أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته المشدّدة لرؤساء المراكز والمدن، بالمراجعة الحازمة لظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال مراجعة أي سناتر على أرض الواقع، والعمل على غلقها وتشميعها مع إحالة القائمين عليها إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.