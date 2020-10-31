أسوان: 900 مليون جنيه خدمات المياه والصرف الصحي بالمناطق المحرومة

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، أنه تم تخصيص حوالي 900 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ضمن خطة العام المالي 2020/2021، من أبرزها مشروعات الصرف الصحي بالكلح بإدفو، والكاجوج بكوم أمبو، وتوفيق مشروع الإسكان المتميز، بالإضافة إلى محطات مياه شرب بقري ومدن المحافظة.

وأشاد "عطية" بالدعم الحكومي من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال توفير مياه نظيفة وإدخال خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة، موجهًا بالإسراع لبدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقري أبو الريش قبلي وبحري، مع نهو جميع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجار تنفيذها طبقًا للمخططات الزمنية المحددة، حتى يتم تحقيق الاستفادة القصوى منها.

وفي ذات السياق، كلّف محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان بتفقد مشروع الصرف الصحي لخدمة أهالي مدينتي السباعية والبصيلية، التابعين لمركز إدفو، للوقوف على معدلات التنفيذ ودفع عجلة العمل بها.

ومن جانبها أشارت المهندسة رقية حماد رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، إلى أن هذا المشروع تصل تكلفته الإجمالية إلى 399 مليون جنيه، منها 199 مليون جنيه لإنشاء 6 محطات رفع وشبكات الانحدار وخطوط الطرد، بالإضافة إلي إنشاء محطة المعالجة بطاقة تصل إلى 27 ألف م3/ يوميًا بقيمة تقديرية 200 مليون جنيه.

وأكدت رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، أنه من ضمن المشروعات المتوقع إنهاؤها خلال العام المالي الحالي مشروع الصرف الصحي بقرية الجعافرة بتكلفة 44 مليون جنيه، بجانب مشروع الصرف الصحي بقري توشكي شرق وغرب وأبو سمبل، ومحطة معالجة توشكي بمركز نصر النوبة بطاقة 17 ألف م3/يوم بتكلفة 120 مليون جنيه، بالإضافة إلى 3 محطات مياه شرب بمدينة ومركز إدفو بطاقة 7.2 الف م3 يوميًا بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه.