بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية بجنوب سيناء وغرفة أسوان

وقعت الغرفة التجارية بمحافظة جنوب سيناء، برئاسة هشام خضير، بروتوكول تعاون مشترك، اليوم، مع الغرفة التجارية بمحافظة أسوان، برئاسة محمد أبو القاسم، في حضور أعضاء مجلس إدارة الغرفتين.

وقال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة شعبة السياحة والفنادق بغرفة جنوب سيناء، إن البروتوكول يهدف إلى بحث سبل التعاون والتنسيق بين الغرفتين في إطار التحديث والتطوير وتطبيق نظام الشباك الواحد ومركز التميز بما يعود بالنفع على منتسبي الغرف التجارية، بالإضافة إلى عرض فرص الاستثمار المتاحة بين المحافظتين، وتبادل الخبرات والاستشارات بين مجلس إدارة غرفة جنوب سيناء، ومجلس إدارة غرفة أسوان، وبحث دراسة إقامة مشروعات مشتركة بينهما.

وأضاف أنه جرى توقيع البروتوكول بمدينة شرم الشيخ، واحتفل مجلس إدارة شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء بتوقيع البروتوكول على متن إحدى اليخوت السياحية، وسط تواجد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة أسوان برئاسة محمد ابو القاسم.

وأثنى محمد أبوالقاسم، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن التعاون بين الغرفتين ستكون له آثار ايجابية على أنشطة الغرفتين لتعزيز السياحة، وقدم الشكر لمجلس ادارة شعبة السياحة والفنادق بجنوب سيناء، وفي نهاية اللقاء تم تقديم الدروع للغرفتين.