عاجل.. حبس سائق ميكروباص المتسبب في وفاة 7 وإصابة 11 بالبدرشين

قررت النيابة العامة حبس سائق الميكروباص المتسبب في حادث البدرشين، أمس، الذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى مأمور مركز شرطة البدرشين بلاغًا بوقوع حادث تصادم مروع على طريق المريوطية، دائرة مركز البدرشين.

وانتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الحادث، وفرض كردونا أمنيا، ونقلت جثث الضحايا والمصابين إلى مستشفى "البدرشين العام، والهرم، وأم المصريين"، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن سيارة ميكروباص ماركة "سوزوكي"، كانت تقل أطفال مدرسة خاصة، متوقفة بجوار بنزينة على مدخل الحوامدية بطريق المريوطية، وجاءت أخرى من اتجاه الهرم إلى البدرشين بسرعة جنونية، واصطدمت بسيارة المدرسة، ما جعلها تصطدم بسيارة نقل ثقيل على الاتجاه نفسه، ونتج عن ذلك وفاة 7 وإصابة 11 آخرين، وقبض على سائقي الميكروباص والنقل الثقيل.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت عرض السائقين على الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات، لبيان مدي تعاطيهم للمخدرات من عدمة.

كما قررت الإدارة العامة للمرور، إرسال ملفات تلك السيارات لفحصها لبيان مدي سلامتها للسير من عدمة، وصرحت النيابة العامة بدفن جثامين الـ7 ضحايا، وتستعلم حاليا عن الحالة الصحية للمصابين؛ تمهيدا لسماع شهاداتهم حول الحادث، لاستلام التحقيقات.