الجيزة تنعى المتوفين في حادث البدرشين

نعى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المواطنين الذين لقوا مصرعهم في حادث البدرشين، وتقدم المحافظ والقيادات التنفيذية بخالص التعازي لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين مع التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه السائق المتسبب في الحادث.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالجيزة بتقديم كافه اوجه المساعدة والعون لأسر المتوفيين وصرف التعويضات العاجلة للمتوفين والمصابين .

وفى نفس الاطار كلف محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية ببحث شكوى المواطنين تجاه مستشفى الهرم والوقوف على مستوى الخدمات الصحية واسلوب تعامل المستشفى مع مصابى الحادث .

وناشد المحافظ أصحاب السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السير على الطرق السريعة والتأكد من كفاءة السيارة للسير تفادياً لوقوع حوادث وحفاظاً على أرواح المواطنين وابلاغ غرفة عمليات المحافظة بأى شكاوى او مشاكل تعترضهم للتدخل فوراً نحو حلها.

وقالت محافظة الجيزة إن ما جرى تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي وعددا من المواقع الإخبارية من أخبار أو منشورات بشأن حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى بطريق المريوطية نطاق قرية أبو صير بالبدرشين يفتقد إلى بعض الدقة لذا أرتأت المحافظة إيضاح عددا من النقاط وهي وفقًا للبيانات المسجلة من قبل مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ومستشفى الهرم التي تم نقل مصابي الحادث إليها وعددهم 16 مصابا توفي منهم 4 حالات 3 بمستشفى الهرم وحالة بمستشفى البدرشين، وحالتي إصابة لا تزالان في مستشفى الهرم؛ لتلقي العلاج وخروج 8 حالات بعد تمام شفاءهم وتحويل حالتين اصابه الي مستشفي معهد ناصر وتحويل حاله اصابه الي مستشفي الهلال لتتلقي العلاج اللازم لها.