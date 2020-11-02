الهارب محمد ناصر: شيخ صاحبي طلب فيديوهاتي الجنسية "قولتله PLUS+18"

قال الإعلامي الهارب محمد ناصر في أول ظهور له بعد وقف برنامجه علي قناة مكملين الإخوانية، إن أحد أصدقائه طلب منه الحصول علي فيديوهاته الجنسية لمشاهدتها، إلا أنه رفض إرسالها له.

وقال ناصر:" واحد شيخ صاحبي، وهو شيخ بجد لكن مش هقول علي اسمه لإني لم أستاذنه بعتلي وقالي عايز اتفرج علي فيدوهاتك اللي الناس كلها بتتكلم عليها.. وأنا ضحكت وقولتله فيديوهاتي "PLUS+18.

ويعتبر هذا التعليق من الإخواني الهارب بشان التسريبات الجنسية الفاضحة المنسوبة له، هو الأول من نوعه منذ تداول الأزمة، والتي بداءت بمكالمة إباحية بين ناصر وسيدة متزوجة طلب فيها الهارب بإقامة علاقة غير شرعية مع السيدة وحرضها علي خيانة زوجها.

وجاءت نص المكالمة التي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي منذ أسابيع كالتالي:

وقال ناصر في المكالمة: "أيوا يا روحي؟، اتأخرتي ليه كده؟".

وردت: "وحشتني أوي يا روحي".

ناصر: "ما تيجي بكرا، وحشتك، وحشك الكاناريا.. وحياة أمك تعالي وهحجزلك في سويت".

وردت: "هقول لجوزي إيه؟.. مش هينفع دلوقتي جوزي صاحي".

"ناصر": "قولي له رايحة لمحمد ناصر".

وبعد انتششار الفضائح الجنسية للإخواني محمد نصر، فضلاً عن الخلافات التي نشبت بين إعلاميي الجماعة في الخارج، كشفت مصادر لـ"الوطن" أن الجماعة تخطط لطرح وجوه جديدة والإطاحة بـ"ناصر" وبعض زملائه، وذلك قبل أن يعلن "ناصر" توقف برنامجه على قناة مكملين واتجاه إلى منصة اليوتيوب لتقديم برنامجه، وهو الذي برره بـ"الخوف من كورونا" بحسب زعمه.

وكشفت مصادر لـ"الوطن"، في وقت سابق، أن الجماعة وضعت خطة إعلامية بديلة للتخلص من بعض الوجوه التي طالتها الفضائح والتسريبات، والاستعانة بوجوه جديدة كانت قد أعدتها منذ شهور بالظهور في برامجها الإسبوعية.

الإطاحة بـ"ناصر ومعتز" للتعتيم علي الفضائح والاستعانة بوجوه جديدة

وقالت المصادر إن الخطة البديلة تهدف إلى التعتيم على الفضائح الجنسية التي اقترنت بمذيعي وعناصر الجماعة الإرهابية خلال الأيام الماضية.

وكانت فضائح جنسية طالت كل من الإخواني معتز مطر المذيع بقناة الشرق، ومحمد ناصر المذيع بقناة مكملين، وكذلك عبدالله الشريف اليوتيوبر الإخواني الهارب إلى الدوحة، هزت أركان الجماعة. سعت جماعة الإخوان الإرهابية ي التخلص منهم والإستعانه بوجوه جديدة للظهور في برامجهما أسبوعيا ً.

الجماعة الإرهابية تتجه لتصعيد "البحيري وعطوان"

واتجه التنظيم خلال الشهور الماضية بدفع عدد من الوجوه الجديدة للانضمام لكتيبة إعلامي الإرهاب الذين يطلون من نوافذ الشرق ومكملين، وكان من ضمن هذه الأسماء أحمد عطوان وعماد البحيري، حيث يقدمان برنامجا بعنوان "الشارع المصري".

وكانت المصادر قد أكدت لـ"الوطن"، وجود اتجاه داخل الجماعة الإرهابية بتصعيد كل من "البحيري وعطوان" خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه من المحتمل الاستغناء عن وجوه أخرى على خلفية التسريبات الجنسية الأخيرة، أبرزهم "محمد ناصر" و"معتز مطر".