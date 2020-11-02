إسلام إبراهيم: أحافظ على نفسي كإنسان لأن الشهرة بتجننن الناس

قال الفنان إسلام إبراهيم، إنه يحب الفن ويعشق التمثيل "ضحيت بحاجات كتير علشان التمثيل، وبحاول اجتهد طول الوقت، وأحافظ على نفسي كبني آدم طول الوقت علشان ساعات الشهرة والأضواء بتجنن الناس".

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه إنسان متنوع في حياته الشخصية ما بين الكوميديا والجد، "لكن معنديش جديد في حياتي الشخصية ومركز في الفن أكتر".

وتابع، "بالنسبة للثلاث دورات اللي فاتوا لمهرجان الجونة مكنتش موجود فيهم، لكن كنت بتفرج زي الناس على الحاجات اللي بتتكتب وبتابع الريد كاربت، وسعيد بالتجربة دي، واتفرجت على أفلام كتير، وكانت خناقاتي طول اليوم مع الناس إني عاوز أتفرج على الأفلام لأن المهرجانات معمولة علشان تثقف الممثلين اللي بيروحوا، وشوفت حوالي 5 أفلام".

وأشار، "أكتر فيلم عجبتني واتكلمت عنه كتير الفيلم الفلسطيني (200 متر)، ولأول مرة أشوف القضية الفلسطينية، وأنها قضية معقدة وصعبة جدا وتعالج بالنعومة دي لأن في آخر الفيلم بتلاقي نفسك بتعيط وبتبتسم".

وأكد، أن مثله الأعلى في الكوميديا الفنانين فؤاد المهندس، وعبدالمنعم مدبولي، وعبدالمنعم إبراهيم، وسمير غانم، وعادل إمام، ومحمد هنيدي، منوهًا إلى أن آخر مسرحية حضرها للفنان علي ربيع وأوس أوس "صباحية مباركة" قائلًا "موتتني من الضحك".