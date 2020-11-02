هاجم 30 يونيو ودافع عن اعتصام رابعة.. معلومات عن إمام التحريض ضد فرنسا

حالة من الغضب تسبب بها الشيخ أحمد همام، خطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية، بعدما أيد قتل الفرنسيين ووصف قاتليهم بأنهم إحفاد صحابة رسول الله.

ونشر الشيخ عبر صحفته علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" منشوراً يدافع به عن الشخص الذي تسبب في حادث مقتل الفرنسين في فرنسا، معتبره حفيد من أحفاد خالد أبن الوليد.

وقال الإمام الأزهري: "الأمة فيها رجال أحفاد خالد وجعفر، هذا الرجل الذي دفع حياته غيرة على نبيه صلى الله عليه وسلم لما قتل مسيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في فرنسا، الشاب في مقتبل العمر وليست عنده مشاكل اقتصادية فأنت بحق تاج على رؤوس المسلمين ووسام على صدورهم قد صفعت بذلك أدعياء الاسلام صفعة التأديب على وجوههم، فنسأل الله لك أن تكون في منازل الشهداء في أعلى جنان الخلد".

وبالدخول علي صفحته الشخصية، تجدها مأوي لمجموعات التحريض ضد الدولة المصرية ومجموعات رابعة والإخوان في تركيا، واستغل الشيخ العامل بوزارة الأوقاف وهو خريج كلية دراسات إسلامية وعربية جامعة الأزهر قسم شريعة وقانون‎، صفحته للتحريض علي الدولة المصرية والهجوم علي قيادتها، ومن تلك الإنتقادات:

- وصف الداعمين لثورة 30 يونيو بأنهم يقفون وراء الضلال، على حد زعمه، قائلا: "حينما يخرج أحد الكذابين ومع الأسف يفترض أن يقول للناس الحق لكن يأبى إلا أن يكون لسانًا من ألسنة الضلالة فإذا به يثني على الثلاثين من يونيا وكأن الرخاء لم يأت إلا من بعدها".

- ساند دعوات التحريض الإخوانية ضد الدولة المصرية، قائلا: "اللهم تمم ثورتنا بالنصر المبين وإزاحة الظالمين أجمعين وارزقنا كما رزقتنا في أكتوبر في واحد وثمانين".

- انتقد غلق المساجد بسبب كورونا واصفا الأمر بأنه تضيق علي الإسلام والمسلمين

- احتفل بخروج المنتخب المصري من البطولة الإفريقية، قائلا: اللهم لك الحمد خرجنا من البطولة والتي كانت في بلدنا مصر

- هاجم فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، وكتب علي صفحته: ذكريات مرت ستة أعوام كأنها ساعات في يوم الأربعاء الرابع عشر من أغسطس سالت دماء الأبرياء في رابعه والنهضه وفرح كثير من الناس، نسوا لعنة الدماء، لكن الله عاقب الكل، فيجب علينا أن نتبرأ إلي الله عسى أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يعاقب المذنبين وحدهم ومن وافقهم علي جرائمهم، بحسب زعمه.

- وصف السعودية بالكافرة، قائلا: كفرت بتعاليم الإسلام وآمنت بتعاليم الغرب قديمًا وحديثًا

وبحسب الأوقاف، فإنه الإقالة تتنظر هذا الإمام، وسيتم فصله نهائيا من وزارة الأوقاف، حيث تم إيقافه عن الخطابة في مايو الماضي بسبب تحريضه المستمر، حيث أحالت الإمام المذكور في مايو 2020 بناء على مذكرة مديرية أوقاف الإسكندرية المعتمدة من رئيس القطاع الديني، أحمد همام محمود همام، إلى باحث دعوة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد.

وكان قد علق الإمام حينها عبر فيديو بثه علي يوتيوب، قائلا:" تم التحيق معي واعترفت للوزارة الأوقاف في التحقيقات إني نشرت ذلك المنشورات علي صفحتي الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" ولم أندم علي مانشرته