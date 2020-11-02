وعود محافظ المنيا لأهالي "الشيخ عبادة" بعد مصرع 6 في حريق

4 وعود قطعها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على نفسه، أمام وفد من أهالي قرية "الشيخ عبادة"، التابعة لمركز ملوي، والتي شهدت حريقاً في أحد المنازل، أمس الأحد، أودى بحياة 6 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال، بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز.

والتقى محافظ المنيا عدداً من أهالي قرية "الشيخ عبادة"، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، بعد قليل من كارثة الحريق، الذي ترك حالة من الحزن خيمت على القرية، حيث أعلن "القاضي" عن مجموعة من الوعود، استجابة لطلبات أهالي القرية.

تضمنت وعود المحافظ توفير سيارة إسعاف للتمركز بالقرية، وكذلك وحدة إطفاء، وإدراج أعمال رصف طريق يربط بين قرية الشيخ عبادة ومدخل قريتي دير أبو حنس والبرشا، والاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمعديات الخاصة بنقل الأهالي.

وشهدت قرية "الشيخ عبادة" حريقاً هائلاً اندلع في أحد المنازل، بعد ظهر أمس الأحد، بسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص، وهم "رفعت عبد الحكيم عبد الحميد"، 73 سنة، و"نوال صدقي عمران"، 45 سنة، و"غادة رجب عبد المالك"، 20 سنة، وشقيقتها "جنى"، 7 سنوات، و"يوسف محمد رجب"، 4 سنوات، وشقيقه "عبد الله"، 6 سنوات.

كما أصيب شخصان آخران، هما "عبد التواب توفيق"، 7 سنوات، بحروق متفرقة في الجسد، و"محمد عطا عبد اللطيف"، 28 سنة، باختناق أثناء إخماد الحريق، وجري نقلهما بسيارات الإسعاف إلى مستشفى ملوى العام.

واتخذت الوحدة المحلية لمدينة ملوي كافة الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، ورفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل المجاورة، بالتنسيق مع أجهزه الأمن.

وقال "وليد عبد السميع"، من أهالي القرية، إن الحريق نشب بمنزل ضيق المساحة، بسبب تسرب غاز أسطوانة البوتاجاز، وفقد الأهالي السيطرة عليه، قبل وصول سيارات الإطفاء، وأضاف: "استخدمنا الأواني وجالونات المياه والبطاطين لإخماده، لكننا لم نتمكن، بسبب قوة النيران"، مشيراً إلى أنه تم الاتصال بالحماية المدنية والإسعاف، مؤكداً أن الأهالي كانوا يساعدون رجال الإطفاء في إخماد الحريق، لإنقاذ الضحايا.

وتابع محافظ المنيا تداعيات الحريق، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، كما التقى المحافظ عدداً من أهالي القرية بمقر الوحدة المحلية بملوي، وقد تواصل الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المحافظ، لمتابعة تطورات الحريق، ونقل عزاءه ومواساته إلى أسر الضحايا، كما أعرب عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل المتضرر من الحريق، وصرف المساعدات الاجتماعية المقررة للمتضررين، كما كلف الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، بتقديم كافة أوجه الدعم الطبي المصابين.