محافظ المنيا يتابع تداعيات حريق أودى بحياة 5 مواطنين في ملوي
كتب:
اسلام فهمي
11:14 م | الأحد 01 نوفمبر 2020
محافظ المنيا
تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم الأحد، تداعيات الحريق الذي نشب في أحد المنازل بقرية "الشيخ عبادة"، بدائرة مركز ملوي، بسبب تسريب اسطوانة "بوتاجاز"، وأسفر عن وفاة 5 مواطنين، وإصابة 3 آخرين.
وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، كما التقى عدداً من أهالي القرية، في مقر الوحدة المحلية، حيث ناقش مجموعة من الطلبات والشكاوى الخاصة بالقرية، ووجه بتوفير سيارة إسعاف للتمركز بالقرية، وكذلك وحدة إطفاء.
وخلال تواجد "القاضي" مع أهالي قرية "الشيخ عبادة"، تواصل معه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للاطمئنان على الحالة العامة بالقرية، ونقل عزاءه ومواساته إلى أسر الضحايا، كما وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.
وأعلن المحافظ عن إدراج أعمال رصف طريق يربط قرية "الشيخ عبادة" بمدخل قرية "دير أبو حنس والبرشا"، وذلك استجابة لطلبات الأهالي، موجهاً بالاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمعديات الخاصة بنقل أهالي القرية.
كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، للتنسيق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل المتضرر من الحريق، بالإضافة إلى صرف المساعدات الاجتماعية المقررة للأسر المتضررة من الحريق، وكذلك كلف الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.
وأتخذت الوحدة المحلية لمدينة ملوي كافة الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وجار رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.