محافظ المنيا يتابع تداعيات حريق أودى بحياة 5 مواطنين في ملوي

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم الأحد، تداعيات الحريق الذي نشب في أحد المنازل بقرية "الشيخ عبادة"، بدائرة مركز ملوي، بسبب تسريب اسطوانة "بوتاجاز"، وأسفر عن وفاة 5 مواطنين، وإصابة 3 آخرين.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، كما التقى عدداً من أهالي القرية، في مقر الوحدة المحلية، حيث ناقش مجموعة من الطلبات والشكاوى الخاصة بالقرية، ووجه بتوفير سيارة إسعاف للتمركز بالقرية، وكذلك وحدة إطفاء.

وخلال تواجد "القاضي" مع أهالي قرية "الشيخ عبادة"، تواصل معه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للاطمئنان على الحالة العامة بالقرية، ونقل عزاءه ومواساته إلى أسر الضحايا، كما وجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأعلن المحافظ عن إدراج أعمال رصف طريق يربط قرية "الشيخ عبادة" بمدخل قرية "دير أبو حنس والبرشا"، وذلك استجابة لطلبات الأهالي، موجهاً بالاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمعديات الخاصة بنقل أهالي القرية.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، للتنسيق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة المنزل المتضرر من الحريق، بالإضافة إلى صرف المساعدات الاجتماعية المقررة للأسر المتضررة من الحريق، وكذلك كلف الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.

وأتخذت الوحدة المحلية لمدينة ملوي كافة الإجراءات اللازمة، لإزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وجار رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.