غلق طريق "المنيا - بني سويف" بسبب سوء الطقس

أعلنت غرفة عمليات محافظة المنيا، مساء اليوم الأحد، عن إغلاق طريق "المنيا - بني سويف"، المعروف باسم "طريق الجيش"، في الاتجاهين، حفاظاً على سلامه وأمان المواطنين، بسبب الطقس السيئ.

وذكر بيان، صادر عن غرفة عمليات المحافظة، أنه يمكن السفر من خلال الطريق الصحراوي الشرقي القديم، أو الطريق الزراعي، لحين استقرار الأحوال الجويه.

وناشدت محافظة المنيا المواطنين عدم السفر على الطريق، واتباع التعليمات حرصاً على سلامة المواطنين.