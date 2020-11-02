كارول سماحة تهاجم "تيك توك" بسبب "متسولة": عديمي الأخلاق

أعربت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن استياءها الشديد، من مقطع تمثيلي لشخصين مع سيدة مشردة، في واحدة من البلدان العربية.

وظهر في مقطع الفيديو، شابين، أحدهم رغب في مُساعدة سيدة جليسة رصيف وتحمل ابنها الرضيع على قدّمها، إلا أنّ صديقه يمنعه عن التبرع والمُساعدة، لتسحب السيدة يدها بعدما رفعتها ناحية النقود، الأمر الذي دفع المُتبرع للإصرار على موقفه ومنحها المُساعدة بحيلة بسيطة.

مشهد مستفز جدا !!! معقولة الطريقة؟! عدمين الأخلاق! ومعقول كمان المشهد ينحط على Tiktok !! نظرة الولد وأمو بتقطع القلب https://t.co/xSv4wwLnZ2 — CAROLE SAMAHA (@CAROLE_SAMAHA) November 2, 2020

وعقلت كارول سماحة على مقطع الفيديو، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، مُعلقة بقولها: "مشهد مستفز جدًا.. معقولة الطريقة؟.. عديمي الأخلاق".

وتساءلت كارول سماحة عن أسباب وجود مقطع الفيديو عبر موقع "تيك توك" الشهير، قائلة: "معقول كمان المشهد ينحط على تيك توك؟!.. نظرة الولد وأمه بتقطع القلب".

وصلني هيدا الفيديو وجرّبت ما بدي علّق بس للأسف الموضوع كتير مستفزّ وفي اهانة وذلّ لأشخاص ظلمتهم الحياة.

تساعد غيرك اذا قادر هيي من أجمل الأمور يلّي ممكن يعملها الانسان لخيّه الانسان، لكن تصوير واخراج هيدي المساعدة هيي أسوء شغلة ممكن يعملها .

الله لا يجرّب حدا ويساعد كل محتاج pic.twitter.com/G8Bo5phI3S — Charbel MN (@mcmc14909510) November 1, 2020

وكانت المخرجة بتول عرفة، قد أعلنت مؤخرًا عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، عن التحضيرات لعمل فني جديد يجمعها بالمطربة كارول سماحة.

وكتبت "عرفة": قائلة "إن شاء الله قريباً مفاجأة كبيرة تحت إدارة وإنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، وتحضيرات من نار مع النجمة كارول سماحة".

واحتفلت بتول عرفة مخرجة كليب كارول سماحة الجديد "bonvoyage" بتخطي الكليب ملايين المشاهدة في الأسبوع الأول لعرضه، وكتبت "شكراً من القلب لأرقى جمهور ‏كارول سماحة bonvoyage‬⁩ ‏إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، و‏إخراج بتول عرفة".

ودعمت المخرجة بتول عرفة عبر حسابها على تويتر، المطربة كارول سماحة والتي أعلنت اعتزالها السوشيال ميديا بسبب حزنها على أحداث لبنان، وكتبت "أتفهم شعورك صديقتي الغالية، ولكن من وجهة نظري دا الوقت اللي لازم يعلى فيه صوت كل فنان وقلم، كل صحفي وكلمة كل إعلامي، 14 سنة صداقة عمري ما شفتك محبطة رغم تعبك الكبير علشان تقدمي فن مختلف يحترمه جمهورك، صوتك اللي أنا سمعته امبارح في التليفون ممنوع أسمعه تانى بالشكل دا، يلا ورانا شغل ونجاح".

وكانت "كارول" أعلنت اعتزالها السوشيال ميديا قائلة عبر حسابها على تويتر: "بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل اجتماعي.. نعود إليكم قريباً".

كما أعلنت المخرجة بتول عرفة عبر "تويتر" تعاونها مع أمير الغناء العربي هاني شاكر في كليبه الجديد، وعلقت قائلة": "سعيدة جداً بهذا التعاون مع أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر، والشركة المحترمة الأقرب إلى قلبي لايف ستايلز ستوديوز، ربنا يوفقنا إن شاء الله".