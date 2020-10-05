بتول عرفة تعلن تعاونها من جديد مع كارول سماحة

نشرت المخرجة بتول عرفة عبر حسابها على تويتر صورة تجمعها بالمطربة كارول سماحة.

وعلقت بتول قائلة: "قريبا مع الأولى فقط كارول سماحة من إنتاج لايف ستايلز، شكرا".

احتفلت بتول عرفة مخرجة كليب كارول سماحة الجديد "bonvoyage" لتخطيه ملايين المشاهدة في لأول اسبوع من عرضة

وكتبت بتول"شكراً من القلب لأرقى جمهور ‏كارول سماحه bonvoyage‬⁩ ‏إنتاج : شركة لايف ستايلز ستوديوز‏إخراج: بتول عرفة

وأغنية bonvoyage، من إخراج بتول عرفة، وجرى تصويرها خلال الأيام الماضية، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا.

دعمت المخرجة بتول عرفة عبر حسابها على تويتر، المطربة كارول سماحة والتي أعلنت اعتزالها السوشيال ميديا بسبب حزنها على أحداث لبنان.

وكتبت بتول "أتفهم شعورك صديقتي الغالية ولكن من وجهة نظرى دا الوقت اللى لازم يعلى فيه صوت كل فنان وقلم كل صحفى وكلمة كل إعلامى، 14 سنة صداقة عمرى ما شفتك محبطة رغم تعبك الكبير علشان تقدمى فن مختلف يحترمه جمهورك، صوتك اللى أنا سمعته امبارح فى التليفون ممنوع أسمعه تانى بالشكل دا، يلا ورانا شغل ونجاح".

وكانت كارول أعلنت أمس اعتزالها السوشيال ميديا قائلة عبر حسابها على تويتر: "بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل اجتماعي.. نعود إليكم قريبا".

كما أعلنت المخرجة بتول عرفة عبر "تويتر" تعاونها مع أمير الغناء العربي هاني شاكر في كليبه الجديد.

وعلقت بتول قائلة": سعيدة جداً بهذا التعاون مع أمير الغناء العربى الفنان هانى شاكر و الشركة المحترمة الأقرب إلى قلبى لايف ستايلز ستوديوز ،ربنا يوفقنا إن شاء الله