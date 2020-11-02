الصحة: العالم مهتم بصناعة لقاح كورونا في مصر

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ بوادر موجة فيروس كورونا الثانية، بدأت في الظهور ببلدان عربية ودول بالشرق الأوسط.

وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريرا بشأن موقف الإصابة بفيروس كورونا في الوقت الراهن، موضحة أنّ المؤشرات تؤكد ظهور موجة جديدة من الفيروس في معظم دول أوروبا، مع بوادر ظهورها في بعض البلدان العربية ودول منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي دفع عدداً من تلك البلدان إلى العودة لاتخاذ إجراءات وقائية مُشدّدة؛ للحد من التأثيرات السلبية التي قد تترتب عليها تلك الموجة الثانية من الجائحة.

وعرضت وزيرة الصحة والسكان، نتائج مشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية الدولية، موضحة أنّ عدد الحالات المُشاركة ضمن "تجربة التضامن" من مصر بلغ 212 حالة، وفي الوقت ذاته عرضت نتائج المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد، التي تجرى في مصر، موضحة أنّ إجمالي من سجلوا للتطوع 3784 حالة، تلقى التطعيم منهم 3000 حالة.

وأوضحت أنّه في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة للتجارب، جرى تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات المتطوعين، إلى جانب تخصيص الخط الساخن 15530 للرد على أي استفسارات، وتدشين حملات إعلانية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون شارك بها عدد من الشخصيات العامة لتشجيع الراغبين على التطوع في التجارب.

إلى جانب ذلك، أكدت الدكتورة هالة زايد أنّ هناك اهتماماً دولياً متزايداً بصناعة لقاح فيروس كورونا المستجد بمصر؛ نظرًا لزيادة القدرة الاستيعابية للتصنيع، إضافة إلى موقع مصر الذي يؤهلها كي تكون منصة لتوفير اللقاح بالقارة الأفريقية.

كان مدبولي ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين.