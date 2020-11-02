الصحة: أعددنا دليلا للوقاية من كورونا في الجيم في الفنادق والقرى السياحية

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إعداد دليل بالإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" في صالات الجيم بالفنادق والقرى السياحية، وإرسالها لغرفة المنشآت السياحية لأخذ رأيها قبل بدء تطبيقها.

وتطرّقت الوزيرة، خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين، إلى عدد من الإجراءات التي جرى اتخاذها بالفنادق والقرى السياحية، في إطار الحد من انتشار الفيروس، والخطوات المتبعة لتدريب العناصر بالفنادق على الإجراءات الوقائية، وإصدار تصاريح للمنشآت السياحية المعتمدة من الناحية الطبية، وتوفير أجهزة الـ PCR والمعامل بكل محافظة.

وأوضحت الدكتورة هالة زايد، أنّه جرى وضع دليل للإجراءات الوقائية في الأندية الصحية وصالات الجيم، سواء الخاصة أو الملحقة بالفنادق أو القرى السياحية، وجرى إرسالها لغرفة المنشآت السياحية لإبداء الملاحظات، أو التعليقات الخاصة بهم، كما عرضت الوزيرة أرصدة مستلزمات جائحة كورونا ومدة كفايتها، لتؤكد توافر جميع المستلزمات بالكميات اللازمة.

كان مدبولي ترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بمشاركة وزراء: الأوقاف، والسياحة والآثار، والتموين والتجارة الداخلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والدولة للإعلام، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي.

كما شارك مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ونائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين في الاجتماع.